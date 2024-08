Wspaniała wiadomość od Marcina Hakiela i Dominiki! "To jest wielkie szczęście"

Wspaniałe wieści o Marcina Hakiela i Dominiki

Marcin Hakiel i Dominika już zapewne myślą o rewolucji, która wkrótce nastąpi w ich życiu. Przypomnijmy, że w maju 2024 roku wyszło na jaw, że para spodziewa się dziecka. Mimo że zakochani nie są ze sobą jeszcze nawet rok, to ciąża Dominiki nie jest zaskoczeniem. Wcześniej bowiem obydwoje wyraźnie dawali do zrozumienia, że chcieliby powiększyć rodzinę. W grudniu nawet Dominika wprost przyznała, że bardzo chce mieć dzieci. Co ciekawe jeszcze przed porodem między partnerami zdają się pojawiać różnice zdań odnośnie wychowania potomka. - My się różnimy w różnych kwestiach i często mamy takie momenty, że się przegadujemy i ja mam zupełnie inne zdanie niż Marcin, więc to jest u nas normalne i czy to będzie dotyczyło dziecka, czy to będzie dotyczyło innego tematu, to nie jest coś, co mnie przeraża. Raczej myślę, że aż tak się nie będziemy w tym różnić, na pewno chcemy dobrze, więc to jest dosyć kluczowe, a reszta, no to trzeba będzie się jakoś dogadać - zaznaczyła Dominika w rozmowie z Plejadą. Teraz partnerka Marcina Hakiela przekazała wspaniałe wiadomości.

Termin porodu Dominiki. Kiedy Marcin Hakiel trzeci raz zostanie ojcem?

W jednym z komentarzy na Instagramie wyjawiła, że termin porodu przypada na zimę. Wcześniej w rozmowie z Pudelkiem żartowała, że Marcin Hakiel zaczął się pakować, gdy dowiedział się o ciąży. Wówczas ten wtrącił się do wywiadu. - Nie do końca tak. Nie no, oczywiście wielkie szczęście. Wszyscy jesteśmy dorośli, tak że zdajemy sobie sprawę... My wiedzieliśmy, że wcześniej czy później to się może wydarzyć. Oczywiście się ucieszyliśmy, czekaliśmy, żeby zrobić te odpowiednie badania. To jest wielkie szczęście. Przecież żyjemy już często z dwójką dzieci (miał zapewne na myśli dwójkę dzieci z małżeństwa z Kasią Cichopek - red.) , a niebawem będziemy jeszcze większą rodziną - podkreślił tancerz.

