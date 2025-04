Kto nagrał nauczycieli w Tucholi?

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez TVN24 to informatyk mógł zamontować kamerę w kantorku szkoły w Tucholi. To tam nauczyciele odbyli stosunek płciowy, nagrany na kamerze. Wideo trafiło do sieci. - Monitoringiem w szkole zajmuje się informatyk. To już można samemu wyciągnąć sobie wnioski. On mógł zamontować kamerę - mówi anonimowa rozmówczyni w rozmowie z TVN 24. Potwierdza to również drugie z nieoficjalnych źródeł.

Przypomnijmy, że incydent miał miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Zdjęcie z monitoringu, na którym widać baraszkującą parę na szkolnym zapleczu, trafiło do sieci i błyskawicznie rozprzestrzeniło się wśród uczniów i nauczycieli. Dyrektor szkoły, Ireneusz Wesołowski, potwierdził, że są to jego pracownicy.

Nauczyciele z Tucholi mogą zostać wydaleni z zawodu

Nauczyciele przyznali się do nieobyczajnego wybryku, po czym zostali zawieszeni w czynnościach służbowych i czeka ich postępowanie dyscyplinarne. Sprawa trafi do komisji dyscyplinarnej przy kuratorze oświaty w Bydgoszczy. Grozi im nawet wydalenie z zawodu.

Uprawianie seksu w szkole nie jest przestępstwem, ale policja zajmuje się sprawą, ponieważ 31 marca jeden z nauczycieli widoczny na nagraniu, złożył zawiadomienie o bezprawnym rozpowszechnieniu wizerunku. Policja ustala, kto umieścił zdjęcie w sieci.

Reakcja władz na skandal w Tucholi

Sprawę wyjaśnia też Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Rzecznik dyscyplinarny może zaproponować jedną z kar, tj. naganę z ostrzeżeniem, zwolnienie pracy, zwolnienie z pracy z zakazem wykonywania zawodu na trzy lata lub wykluczenie z zawodu. Starostwo Powiatowe w Tucholi wyraziło natomiast oburzenie wobec zdarzenia i stanowczo je potępia. - Szkoła to miejsce, które dla młodzieży jest niezwykle istotne nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale też wychowaniu, dlatego do tych zdarzeń i ich konsekwencji Zarząd przykłada najwyższą uwagę - napisano w oświadczeniu.

Źródło: TVN24 / o2.pl