Ogormne brawa!

Pracownica banku niczym rasowy detektyw! Pomogła złapać oszusta

We wtorek, 11 marca 2025 roku, w Bydgoszczy doszło do niecodziennego zdarzenia. Pracownica jednego z banków udaremniła próbę oszustwa "na wnuczka". Jej spostrzegawczość i szybka reakcja doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o liczne oszustwa na terenie całego kraju. Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy osobiście podziękował kobiecie za wzorową postawę.