Sprawdziliśmy to!

Zerwana linia wysokiego napięcia wywołała pożar! Mieszkańcy pierwsi stanęli do walki z ogniem

Najpierw potłukli Matkę Boską, a teraz to! Mieszkańcy Starego Fordonu żyją w strachu

wracamy do tematu!

Zrzucił bezdomnego ze skarpy w Bydgoszczy! Mężczyzna walczy o życie

Jak podają dziennikarze Radia ESKA, poszkodowany mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do bydgoskiego szpitala, gdzie walczy o powrót do zdrowia.

Na miejscu interweniowała policja, która zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Władze apelują również do świadków zdarzenia o zgłaszanie się na komendę i przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Zobacz: Mężczyzna zginął pod kołami pociągu towarowego! Dramat w Bydgoszczy

Według wstępnych ustaleń, zdarzenie poprzedziła sprzeczka między mężczyznami. Co było jej przyczyną i dlaczego doszło do tak brutalnego zakończenia – to ustalają śledczy.

Pobicie motorniczego w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.