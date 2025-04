Pobił bezdomnego i zepchnął ze skarpy! Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia

Prima Aprilis 2025: Dzień pełen żartów! Te memy to hit internetu! [GALERIA]

Brutalne pobicie w Bydgoszczy. Bezdomny walczy o życie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 marca 2025 roku, kiedy policjanci z bydgoskiego Błonia zostali wezwani do awantury przy jednym ze sklepów na Osowej Górze. Na miejscu funkcjonariusze zastali leżącego na chodniku mężczyznę, którego reanimował świadek zdarzenia.

Zobacz: Zrzucił bezdomnego ze skarpy w Bydgoszczy! Mężczyzna walczy o życie

Z ustaleń policji wynika, że między dwoma mężczyznami doszło do kłótni, która przerodziła się w brutalne pobicie. Agresor szarpał i kopał swoją ofiarę, a następnie zepchnął ją ze skarpy. Po wszystkim uciekł, pozostawiając pokrzywdzonego bezdomnego na ulicy.

Sprawca pobicia zatrzymany. Grozi mu 20 lat więzienia

Policjanci natychmiast podjęli działania w celu identyfikacji i zatrzymania sprawcy. Już następnego dnia 44-latek był w rękach mundurowych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie bydgoszczaninowi zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Decyzją sądu, w piątek, 28 marca 2025 roku, agresor został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. W areszcie będzie oczekiwał na rozprawę. Za brutalne pobicie bezdomnego grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.