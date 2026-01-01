To najgłośniejsze zaginięcia ostatnich miesięcy i lat. Bliscy wciąż nie tracą nadziei

Święta Bożego Narodzenia od zawsze kojarzą się z bliskością, wspólnym stołem i obecnością tych, którzy są dla nas najważniejsi. To czas, gdy szczególnie mocno odczuwamy znaczenie rodziny, rozmów do późna i drobnych gestów, które budują poczucie bezpieczeństwa. Jednak nie dla wszystkich grudniowe dni są wypełnione spokojem i radością. W wielu domach w Polsce wciąż stoi puste krzesło – symbol nieobecności, która boli najbardziej wtedy, gdy powinna być najmniej odczuwalna.

Zaginięcie bliskiej osoby to dramat, który nie kończy się wraz z upływem czasu. To codzienne życie w niepewności, w oczekiwaniu na telefon, wiadomość, najmniejszy ślad. Rodziny zaginionych funkcjonują pomiędzy nadzieją a strachem, nie mając możliwości zamknięcia rozdziału ani pogodzenia się z tym, co się stało. Dla jednych będą to kolejne święta spędzone bez odpowiedzi na pytanie „gdzie jesteś?”, dla innych – pierwsze, które brutalnie uświadamiają, jak kruche potrafi być poczucie normalności.

Ta galeria to przypomnienie spraw, które wstrząsnęły Polską i do dziś nie doczekały się odpowiedzi. Przedstawiamy w niej osoby, które zaginęły w tajemniczych okolicznościach w ostatnich miesiącach i latach – Jowitę Zielińską, która nie wróciła do domu po pracy, Beatę Klimek, zaginioną po odprowadzeniu dzieci na przystanek, Krzysztofa Dymińskiego, nastolatka, który nocą wyruszył do Warszawy, Karolinę Wróbel, matkę dwójki dzieci, która wyszła do sklepu i zniknęła bez śladu, oraz Iwonę Wieczorek, której zaginięcie od lat pozostaje jedną z największych zagadek w kraju. Każde zdjęcie to nie tylko twarz, ale historia przerwana w jednym momencie i bliscy, którzy wciąż czekają na powrót.