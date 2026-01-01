To najgłośniejsze zaginięcia ostatnich miesięcy i lat. Bliscy wciąż nie tracą nadziei

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-01 18:38

Czas Bożego Narodzenia to dla wielu rodzin okres radości, spotkań i nadziei. Dla innych – bolesne przypomnienie pustego miejsca przy wigilijnym stole. Jedni spędzą święta bez swoich bliskich już kolejny raz, dla innych będą to pierwsze święta naznaczone dramatem zaginięcia. Te sprawy wstrząsnęły Polską i do dziś pozostają niewyjaśnione.

Super Express Google News

Święta Bożego Narodzenia od zawsze kojarzą się z bliskością, wspólnym stołem i obecnością tych, którzy są dla nas najważniejsi. To czas, gdy szczególnie mocno odczuwamy znaczenie rodziny, rozmów do późna i drobnych gestów, które budują poczucie bezpieczeństwa. Jednak nie dla wszystkich grudniowe dni są wypełnione spokojem i radością. W wielu domach w Polsce wciąż stoi puste krzesło – symbol nieobecności, która boli najbardziej wtedy, gdy powinna być najmniej odczuwalna.

Zaginięcie bliskiej osoby to dramat, który nie kończy się wraz z upływem czasu. To codzienne życie w niepewności, w oczekiwaniu na telefon, wiadomość, najmniejszy ślad. Rodziny zaginionych funkcjonują pomiędzy nadzieją a strachem, nie mając możliwości zamknięcia rozdziału ani pogodzenia się z tym, co się stało. Dla jednych będą to kolejne święta spędzone bez odpowiedzi na pytanie „gdzie jesteś?”, dla innych – pierwsze, które brutalnie uświadamiają, jak kruche potrafi być poczucie normalności.

Polecany artykuł:

Samochód spadł z wiaduktu prosto na tory! Chwilę później uderzył w niego pociąg

Ta galeria to przypomnienie spraw, które wstrząsnęły Polską i do dziś nie doczekały się odpowiedzi. Przedstawiamy w niej osoby, które zaginęły w tajemniczych okolicznościach w ostatnich miesiącach i latach – Jowitę Zielińską, która nie wróciła do domu po pracy, Beatę Klimek, zaginioną po odprowadzeniu dzieci na przystanek, Krzysztofa Dymińskiego, nastolatka, który nocą wyruszył do Warszawy, Karolinę Wróbel, matkę dwójki dzieci, która wyszła do sklepu i zniknęła bez śladu, oraz Iwonę Wieczorek, której zaginięcie od lat pozostaje jedną z największych zagadek w kraju. Każde zdjęcie to nie tylko twarz, ale historia przerwana w jednym momencie i bliscy, którzy wciąż czekają na powrót.

To najgłośniejsze zaginięcia ostatnich miesięcy i lat. Bliscy wciąż nie tracą nadziei
21 zdjęć
Sonda
Czy zdarzyło Ci się pomóc policjantom w poszukiwaniach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIĘCIA