Policjant ostro w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. "Jest gorącym kartoflem"

Iwona Wieczorek zaginęła. Tajemnicza sprawa poruszyła Polaków

Iwona Wieczorek w tajemniczych okolicznościach zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas gdańszczanka wyszła ze znajomymi do kontrowersyjnego klubu Dream Club w Sopocie (województwo pomorskie). Nastolatka do domu wracała sama, jednak nigdy tam nie dotarła. W środku nocy, a konkretnie o godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi spotkała się tamtego feralnego dnia. O godzinie 4 komórka Iwony była już nieaktywna. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią wówczas Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Tam ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy raczej należy szukać ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Iwona Wieczorek. Policjant ujawnia tajemnice śledztwa

Niemal w kazdym tygodniu pojawiają się dyskusje i liczne domysły na temat tego, w jakim punkcie jest śledztwo ws. zaginionej Iwony Wieczorek? W każdym tygodniu pojawiają się nowe rozmowy z osobami, które w jakiś sposób są związane z próbami rozwiązania sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Ogromne emocje pojawiły się w momencie, gdy głos zabrał były dyrektor biura kryminalnego KGP, insp. Marek Dyjasz, który niegdyś tę sprawę prowadził. Dziennikarze "Super Expressu" rozmawiali m.in. z kolegami po fachu, którzy zajmowali się tematem. 28 lipca Na kanale "SE" w serwisie YouTube pojawiła się emocjonalna rozmowa z policjantem, który o tej sprawie wie bardzo dużo. - Nie chcę pokazywać swojego wizerunku - przekazał na początku funkcjonariusz w rozmowie z Karoliną Pajączkowską.

"Wyjaśnimy pewne rzeczy, o których opinia publiczna nie wie"

- Przy obecnym podejściu organów ścigania do tej sprawy - chodzi mi tutaj głównie o bezczynność policji i niechęć do tej sprawy, to ciężko będzie, aby ta sprawa ruszyła do przodu - podkreślił policjant w rozmowie z "Super Expressem". - Potrzeba dużo sił i środków, gdzie dla policji ta sprawa jest takim gorącym kartoflem. Jeden z wysokich oficerów określił tę sprawę jako "g*wno" - dodał.

Policjant zaznaczył, że dla mundurowych sprawy długie i skomplikowane nie są niczym dobrym. - Fajne są takie sprawy, lekkie, łatwe i przyjemne, żeby można było zameldować generałowi o sukcesie - stwierdził dobitnie.

- Po pierwsze, ta sprawa przeleżała przez weekend. Nikt się w weekend nią nie zajął. Był to okres wakacyjny, gdzie obciążenie pracy dla policjantów z komisariatu w Sopocie było bardzo duże i przez weekend nikt nie chciał się tym zająć - zdradził w rozmowie z Karoliną Pajączkowską z "Super Expressu".

O co Iwona Wieczorek pokłóciła się ze znajomymi? Policja posiada takie informacje, ale z uwagi na dobro postępowania nie chce się wypowiadać na ten temat. Wiedza jest - zaznaczył policjant.

Rozmówca "Super Expressu" przekazał stanowczo, że Iwona Wieczorek nie spotkała się z byłym chłopakiem, Patrykiem, co miało ją zdenerwować. Dodał również, że dziwi go udostępnienie materiałów ze sprawy dziennikarzom. Według funkcjonariusza mogło to pomóc sprawcy.

