Zimą wygląda bajkowo. Ten zamek znacie z produkcji Disneya

Zimą wygląda jak wyjęty z baśni - białe mury na tle ośnieżonych Alp, strzeliste wieże i panorama, która aż prosi się o zdjęcie. Słynny zamek z Disneya co roku przyciąga tłumy turystów, choć wcale nie jest średniowieczną twierdzą, jak wielu sądzi. Kryje się za nim historia króla-marzyciela, wielkich ambicji i budowli, która miała być prywatną ucieczką od świata.

Bajkowy zamek leży w Niemczech

Zimą Bawaria ma w sobie coś wyjątkowego - ośnieżone stoki, ciemne świerki, mgły snujące się nad dolinami i powietrze, które pachnie mrozem. W takim krajobrazie pewna budowla robi szczególne wrażenie, stojąc wysoko na skale, jakby ktoś postawił ją tam tylko po to, żeby wyglądała idealnie w obiektywie. Wiele osób kojarzy ją z disneyowską estetyką, bo jej sylwetka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych baśniowych kadrów na świecie. 

Zamek w Neuschwanstein, bowiem to o nim mowa wznosi się na skalistym wzgórzu w okolicy Hohenschwangau, niedaleko Füssen – w samym południu Bawarii, u podnóża Alp. To pałac zaprojektowany tak, by nawiązywał do legend o rycerzach i dawnych zamkach, choć w rzeczywistości powstał znacznie później. Neuschwanstein miał działać jak teatralna scenografia – imponować z daleka, zaskakiwać detalem, a w środku tworzyć osobny świat, odcięty od codzienności.

Zamek z czołówki Disneya

Zamek w Neuschwanstein

Historia zamku w Neuschwanstein od początku była nierozerwalnie związana z osobą króla Ludwika II Wittelsbacha, jednego z najbardziej zagadkowych władców XIX-wiecznej Europy. Monarcha, zafascynowany średniowiecznymi legendami oraz światem rycerzy marzył o stworzeniu prywatnej rezydencji będącej ucieczką od polityki i dworskich obowiązków.

W 1869 roku na stromym, skalistym wzgórzu u podnóża Alp Bawarskich ruszyła budowa zamku, który od początku miał bardziej przypominać romantyczną wizję dawnej epoki niż funkcjonalną siedzibę władcy. Prace trwały przez lata i pochłaniały ogromne środki finansowe, a sam Ludwik II zdążył zamieszkać w zamku tylko na krótko. Po jego śmierci w 1886 roku budowę wstrzymano, a niedokończony Neuschwanstein niemal natychmiast udostępniono turystom, co zapoczątkowało jego drogę do światowej sławy.

Zamek Disneya – skąd to skojarzenie?

Nazywanie owej budowli zamkiem Disneya nie wzięło się więc z przypadku. Charakterystyczna sylwetka Neuschwanstein - strzeliste wieże, jasne mury i położenie na skalistym wzgórzu - stały się jedną z głównych inspiracji dla projektantów Walt Disney Company. To właśnie bawarski zamek odegrał istotną rolę przy tworzeniu zamku Kopciuszka, najbardziej rozpoznawalnej budowli znanej z czołówek Disneya.

Okazuje się bowiem, że projektant wzorował się na wielu istniejących na świecie obiektach tego typu, a szczególną rolę odegrał tu właśnie bawarski zamek Neuschwanstein. Nic więc dziwnego, że prawdziwy pierwowzór tej estetyki od lat przyciąga tłumy – obiekt należy do najczęściej odwiedzanych zabytków Niemiec, a jego światową rangę dodatkowo potwierdził wpis na listę UNESCO w 2025 roku.

