Ihor H. narobił strat na ponad 80 tysięcy! Sąd nie miał litości

Sąd wydał wyrok w sprawie mężczyzny oskarżonego o poważne uszkodzenie infrastruktury wodociągowej w Sopocie.

Ihor H. został uznany winnym zniszczenia mienia, zakłócenia działania sieci wodociągowej oraz przywłaszczenia dowodu osobistego.

Za swoje czyny oskarżony otrzymał łączną karę czterech lat pozbawienia wolności oraz musi naprawić szkody na kwotę ponad 82 tysięcy złotych.

Jakie były motywy działania sprawcy i czy wyrok jest już prawomocny?

Mężczyzna odpowiadał przed sądem za uszkodzenie 15 lipca 2025 r. elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej – w tym rozdzielnicy – przyłącza do sieci wodociągowej oraz studni głębinowych należących do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Aqua – Sopot.

We wtorek (23 grudnia) prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że sąd uznał oskarżonego Ihora H. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów.

Za zakłócenie działania oraz uszkodzenie urządzeń wchodzących w skład sieci wodociągowej wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności, za zniszczenie mienia - karę roku i trzech miesięcy więzienia, a za przywłaszczenie dowodu osobistego - karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

– W miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności sąd orzekł karę łączną czterech lat pozbawienia wolności – powiedział prokurator Duszyński. Sąd orzekł również wobec mężczyzny obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych, tj. spółki Aqua-Sopot w wysokości blisko 76 tys. zł oraz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie (ponad 6,5 tys. zł).

– Wobec Ihora H. od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – przekazał prok. Duszyński. Wyrok nie jest prawomocny. Punkt, gdzie doszło do włamania – „Nowe Sarnie Wzgórze – studnie głębinowe” mieści się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

