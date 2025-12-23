Ihor H. narobił strat na ponad 80 tysięcy! Sąd nie miał litości

- Sąd wydał wyrok w sprawie mężczyzny oskarżonego o poważne uszkodzenie infrastruktury wodociągowej w Sopocie.
- Ihor H. został uznany winnym zniszczenia mienia, zakłócenia działania sieci wodociągowej oraz przywłaszczenia dowodu osobistego.
- Za swoje czyny oskarżony otrzymał łączną karę czterech lat pozbawienia wolności oraz musi naprawić szkody na kwotę ponad 82 tysięcy złotych.
- Jakie były motywy działania sprawcy i czy wyrok jest już prawomocny?
Mężczyzna odpowiadał przed sądem za uszkodzenie 15 lipca 2025 r. elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej – w tym rozdzielnicy – przyłącza do sieci wodociągowej oraz studni głębinowych należących do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Aqua – Sopot.
We wtorek (23 grudnia) prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że sąd uznał oskarżonego Ihora H. winnym popełnienia zarzucanych mu czynów.
Za zakłócenie działania oraz uszkodzenie urządzeń wchodzących w skład sieci wodociągowej wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności, za zniszczenie mienia - karę roku i trzech miesięcy więzienia, a za przywłaszczenie dowodu osobistego - karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.
– W miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności sąd orzekł karę łączną czterech lat pozbawienia wolności – powiedział prokurator Duszyński. Sąd orzekł również wobec mężczyzny obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych, tj. spółki Aqua-Sopot w wysokości blisko 76 tys. zł oraz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie (ponad 6,5 tys. zł).
– Wobec Ihora H. od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – przekazał prok. Duszyński. Wyrok nie jest prawomocny. Punkt, gdzie doszło do włamania – „Nowe Sarnie Wzgórze – studnie głębinowe” mieści się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.