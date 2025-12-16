Robert zadźgał Paulinę na oczach dzieci. Rodzinny koszmar trwał od dawna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w sprawie tragicznego zabójstwa Pauliny, do którego doszło we wrześniu 2021 roku.

Robert G. został skazany na dożywocie za zabójstwo partnerki ze szczególnym okrucieństwem, zadając jej kilkanaście ciosów nożem.

Mężczyzna odbędzie karę w warunkach terapeutycznych, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 30 latach.

Sprawdź, jakie zadośćuczynienie zasądzono rodzinie ofiary i czy wyrok jest prawomocny.

O wyroku sądu poinformował Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wyjaśnił, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego Roberta G. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 148 par. 2 pkt 1 k.k. (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą mężczyzna będzie odbywał w warunkach terapeutycznych. O przedterminowe zwolnienie oskarżony będzie mógł ubiegać się po 30 latach.

Ponadto sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych, tytułem zadośćuczynienia, kwoty: po 300 tys. zł (dla dwojga dzieci), po 100 tys. zł (dla rodziców) i 50 tys. zł (dla siostry). Wobec Roberta G. od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

– powiedział prokurator Duszyński.

Do zbrodni doszło 12 września 2021 r. W toku śledztwa ustalono, że między Robertem G. a jego partnerką Pauliną wielokrotnie dochodziło do kłótni na tle finansowym, zażywania przez Roberta G. środków psychoaktywnych i nadużywania alkoholu oraz sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi.

Jak informowała w sierpniu 2022 r. prokuratura, w miejscu zamieszkania, w obecności Marcysi i Maksa: wspólnych małoletnich dzieci mężczyzna zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami, powodując szereg ran kłutych i ciętych twarzy, szyi, przedramion, wskutek czego pokrzywdzona zmarła.

Robert G. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej w warunkach oddziału szpitalnego. W wydanej opinii biegli psychiatrzy wskazali, że mężczyzna w chwili czynu miał w pełni zachowaną zdolność zrozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku jest nieprawomocny.

