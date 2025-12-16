Robert zadźgał Paulinę na oczach dzieci. Rodzinny koszmar trwał od dawna

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał w poniedziałek (15 grudnia) Roberta G. na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo swojej partnerki Pauliny we wrześniu 2021 r. Jak informuje gdańska prokuratura okręgowa, mężczyzna będzie odbywał karę w warunkach terapeutycznych.

O wyroku sądu poinformował Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wyjaśnił, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego Roberta G. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 148 par. 2 pkt 1 k.k. (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą mężczyzna będzie odbywał w warunkach terapeutycznych. O przedterminowe zwolnienie oskarżony będzie mógł ubiegać się po 30 latach.

Ponadto sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych, tytułem zadośćuczynienia, kwoty: po 300 tys. zł (dla dwojga dzieci), po 100 tys. zł (dla rodziców) i 50 tys. zł (dla siostry). Wobec Roberta G. od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

– powiedział prokurator Duszyński.

Do zbrodni doszło 12 września 2021 r. W toku śledztwa ustalono, że między Robertem G. a jego partnerką Pauliną wielokrotnie dochodziło do kłótni na tle finansowym, zażywania przez Roberta G. środków psychoaktywnych i nadużywania alkoholu oraz sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi.

Jak informowała w sierpniu 2022 r. prokuratura, w miejscu zamieszkania, w obecności Marcysi i Maksa: wspólnych małoletnich dzieci mężczyzna zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami, powodując szereg ran kłutych i ciętych twarzy, szyi, przedramion, wskutek czego pokrzywdzona zmarła.

Robert G. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej w warunkach oddziału szpitalnego. W wydanej opinii biegli psychiatrzy wskazali, że mężczyzna w chwili czynu miał w pełni zachowaną zdolność zrozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku jest nieprawomocny.

Zbrodnia w Gdańsku. Matka zginęła na oczach dzieci
6 zdjęć
