Michał Michalak
2025-12-16 8:31

Lotnisko w Krakowie znowu zmaga się z paraliżem, po tym jak nawiedziła je gęsta mgła. O pierwszych przekierowanych połączeniach poinformowano już w poniedziałek, ale warunki pogodowe miały się poprawiać. We wtorek, 16 grudnia, jak informują lokalne media, lotnisko w Krakowie znowu spowiła mgła, więc kolejne loty zostały przekierowane lub po prostu odwołane. Ludzie mają już dosyć tej sytuacji.

Kraków. Lotnisko sparaliżowane przez mgłę. Loty przekierowane i odwołane

  • Lotnisko w Krakowie ponownie sparaliżowane przez mgłę we wtorek, 16 grudnia, co powoduje liczne opóźnienia i przekierowania lotów.
  • Pasażerowie tracą cierpliwość z powodu braku systemu ILS, który mógłby zapobiec paraliżowi.
  • Władze lotniska planują instalację nowoczesnego systemu w przyszłym roku. Czy to rozwiąże problem utrudniającej widoczność mgły?

Kraków. Lotnisko znowu sparaliżowane przez mgłę

Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom - poinformowało na swoim profilu facebookowym lotnisko w Krakowie. To już kolejny w ostatnich dniach paraliż drugiego pod względem liczby obsługiwanych pasażerów portu lotniczego w Polsce, i znowu z powodu mgły.

Choć lotnisko w Balicach przekazało w poniedziałek wieczorem, że warunki pogodowe się poprawiają, to jak informuje "Gazeta Krakowska", we wtorek, 16 grudnia, widoczność nad lotniskiem w Balicach znowu uległa pogorszeniu, a prognozy na dalszą część dnia również nie są zbyt dobre; m.in. dziś rano do Katowic przekierowany został lot z Izraela, a odwołano połączenie do Wiednia.

Z kolei jeszcze w poniedziałek, 15 grudnia, Kraków Airport poinformowało o przekierowaniu do portu w Katowicach następujących lotów:

  • ➡️ FR 1465 Ryanair z Birmingham
  • ➡️ FR 6624 Ryanair z Edynburga
  • ➡️ EZS 1283 easyJet z Bazylei
  • ➡️ LY 5119 EL AL z Tel Awiwu
  • ➡️ FR 9540 Ryanair z Bukaresztu Baneasa
  • ➡️ LS 3243 Jet2 z Liverpoolu
  • ➡️ FR 2343 Ryanair z Leeds Bradford
  • ➡️ W6 2010 Wizz Air z Londynu Gatwick
  • ➡️ W6 2034 Wizz Air z Oslo Gardermoen
  • ➡️ EJU 4669 easyJet z Paryża CDG
  • ➡️ EZY 2263 easyJet z Manchesteru
  • ➡️ W6 2036 Wizz Air z Bergen
  • ➡️ EZS 1353 easyJet z Genewy
  • ➡️ W6 2092 Wizz Air z Lyonu

Do lotniska we Wrocławiu poleciały natomiast:

  • ➡️ KL 1327 KLM z Amsterdamu
  • ➡️ W6 2076 Wizz Air z Eindhoven

Do lotniska Rzeszów-Jasionka skierowano z kolei następujące rejsy:

  • ➡️ FR 2727 Ryanair z Katanii
  • ➡️ FR 2654 Ryanair z Teneryfy South

Do lotnisko Chopina w Warszawie zostały przekierowane:

  • ➡️ LS 949 Jet2 z Manchesteru
  • ➡️ FR 6311 Ryanair z Oslo Torp
  • ➡️ LS 295 Jet2 z Leeds Bradford
  • ➡️ FR 5413 Ryanair z Marsylii

Do lotniska w Poznaniu poleciały:

  • ➡️ FR 3436 Ryanair z Paryż Beauvais
  • ➡️ FR 2838 Ryanair z Faro
  • ➡️ KL 1329 KLM z Amsterdamu

Do lotniska w Ostrawie przekierowano:

  • ➡️ LS 1251 Jet2 z Birmingham
  • ➡️ FR 7931 Ryanair z Pizy
  • ➡️ FR 2351 Ryanair z Londynu Luton

Pasażerowie lotniska w Krakowie muszą się przygotować na kolejne utrudnienia, bo nie ma ono nowoczesnego systemu ILS, który umożliwiałby widoczność w gęstej mgle. Ludzie tracą już jednak powoli cierpliwość:

- Czy to jesień czy to zima odlotów przez mgłę z balic nima - napisał jeden z użytkowników na profilu facebookowym Kraków Airport.

Inni pasażerowie postanowili w bardziej dosadny sposób wyrazić swoje pretensje.

Mamy zakrętki przytwierdzone do butelek pet, strefę czystego transportu w Krakowie, segregację śmieci, papierowe słomki, podobno ocieplenie klimatu, a przez wieloletnią nieudolność zarządu Krakow Airport samoloty lecą kilkaset kilometrów, aby wrócić na lotnisko wylotu (np. LH1368). Rozumiem, że bez negatywnego wpływu na środowisko?

Jak informuje Radio Kraków, lotnisko w Balicach ma w przyszłym roku zamontować urządzenie ILS drugiej kategorii, które umożliwia podejścia do lądowania przy widoczności sięgającej około trzystu metrów.

Wymieniamy ILS na starej drodze startowej. Trzeba pamiętać, że lotnisko w Krakowie jest położone bardzo niekorzystnie – w niecce, co zdecydowanie utrudnia operacje lotnicze. Kraków ma chyba najgorsze warunki atmosferyczne w Polsce. Modernizację przeprowadzimy latem przyszłego roku, by zminimalizować wpływ prac na ruch lotniczy. Równocześnie port będzie aktualizował swój plan inwestycyjny dotyczący pasa - powiedział wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski.

