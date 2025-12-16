Matka zgłosiła zaginięcie 20-latka. Tragiczny finał wyprawy na Orlą Perć

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-16 8:13

Nie żyje 20-letni turysta, który nie wrócił z niedzielnej (14 grudnia) samotnej wyprawy na Orlą Perć. W poniedziałek (15 grudnia) ratownicy TOPR podczas poszukiwań prowadzonych z użyciem śmigłowca znaleźli ciało młodego mężczyzny.

Śmigłowiec TOPR

i

Autor: Grzegorz Mroczka/ CC BY-SA 4.0
Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach: Co ujawnili ratownicy TOPR?

Zgłoszenie o zaginięciu 20-latka dotarło do TOPR-u w poniedziałek przed południem od jego matki. Z relacji wynikało, że dzień wcześniej turysta wybrał się samotnie na Orlą Perć i od tamtej pory nie było z nim kontaktu.

Jak relacjonował ratownik dyżurny TOPR-u, po sprawdzeniu schronisk i potwierdzeniu przez policję, że telefon zaginionego nadal loguje się na terenie Tatr, ratownicy podjęli lot poszukiwawczy śmigłowcem. Podczas lotu wypatrzyli ciało turysty, który spadł kilkaset metrów z rejonu Kozich Czub do Doliny Koziej. Ratownicy przetransportowali ciało do Zakopanego.

Zimowe warunki w Tatrach. Dlaczego są tak niebezpieczne?

TOPR apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w wyższych partiach Tatr. W ostatnich dniach doszło do kilku groźnych upadków z wysokości, m.in. w rejonie Małego Giewontu, dwukrotnie na Rysach i na Kozim Wierchu.

Ratownicy podkreślili, że niewielka warstwa śniegu jest miejscami twarda i zlodowaciała, a spod śniegu wystaje wiele skał. Poruszanie się w stromym terenie wymaga bardzo dobrych umiejętności chodzenia w rakach i używania czekana. Prognozy na najbliższe dni nie zapowiadają poprawy warunków. W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego.

Tragedia na Orlej Perci to bolesne przypomnienie o potędze i nieprzewidywalności gór. Niezależnie od doświadczenia, każdy turysta powinien z szacunkiem podchodzić do Tatr, szczególnie w okresie zimowym. Planowanie wyprawy, śledzenie prognoz pogody, informowanie bliskich o planowanej trasie oraz odpowiednie wyposażenie to podstawy, które mogą uratować życie. Samotne wyprawy w tak trudnych warunkach, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, są skrajnie nieodpowiedzialne i mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji, czego niestety byliśmy świadkami.

