Samochód spadł z wiaduktu prosto na tory! Chwilę później uderzył w niego pociąg

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-22 8:21

Groźne zdarzenie na kolei w miejscowości Pięćmorgi w powiecie świeckim. Samochód osobowy spadł z wiaduktu na torowisko i został uderzony przez pociąg pasażerski relacji Gdynia–Bydgoszcz. Sytuacja spowodowała spore utrudnienia dla pasażerów.

Państwowa Straż Pożarna

i

Autor: FB Państwowa Straż Pożarna/ Archiwum prywatne
Super Express Google News

Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 grudnia 2025 roku w miejscowości Pięćmorgi na terenie powiatu świeckiego. Samochód osobowy z nieustalonych dotąd przyczyn spadł z wiaduktu na torowisko. Chwilę później w pojazd uderzył pociąg osobowy relacji Gdynia–Bydgoszcz, którym podróżowało około 80 osób.

Zobacz: Sceny jak z filmu akcji! Ukradł ciężarówkę z burakami, pędził naćpany i uciekał przed policją

Brak informacji o osobach poszkodowanych wśród pasażerów składu. Pasażerowie nie zgłaszali obrażeń wynikających z kolizji.

Zdarzenie miało miejsce na odcinku linii kolejowej, co doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, a służby ruchu kolejowego zabezpieczyły teren i prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania linii.

Jak wynika ze wstępnych informacji, samochód znalazł się na torach z nieustalonych przyczyn. Lokalne materiały wskazują, że w podobnych sytuacjach pojazdy mogą wpaść na tory w wyniku utraty kontroli lub błędu kierowcy, jednak okoliczności tego konkretnego wypadku są nadal analizowane. Policjanci odnaleźli kierowcę. Był trzeźwy. Nie potrafił jednak wyjaśnić swojego zachowania. Śledczy pobrali jego krew do dalszych badań. 

W trakcie jazdy od opla odpadło koło. Dramat na przejeździe kolejowym!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki