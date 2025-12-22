Samochód spadł z wiaduktu prosto na tory! Chwilę później uderzył w niego pociąg

Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 grudnia 2025 roku w miejscowości Pięćmorgi na terenie powiatu świeckiego. Samochód osobowy z nieustalonych dotąd przyczyn spadł z wiaduktu na torowisko. Chwilę później w pojazd uderzył pociąg osobowy relacji Gdynia–Bydgoszcz, którym podróżowało około 80 osób.

Brak informacji o osobach poszkodowanych wśród pasażerów składu. Pasażerowie nie zgłaszali obrażeń wynikających z kolizji.

Zdarzenie miało miejsce na odcinku linii kolejowej, co doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu kolejowym. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, a służby ruchu kolejowego zabezpieczyły teren i prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania linii.

Jak wynika ze wstępnych informacji, samochód znalazł się na torach z nieustalonych przyczyn. Lokalne materiały wskazują, że w podobnych sytuacjach pojazdy mogą wpaść na tory w wyniku utraty kontroli lub błędu kierowcy, jednak okoliczności tego konkretnego wypadku są nadal analizowane. Policjanci odnaleźli kierowcę. Był trzeźwy. Nie potrafił jednak wyjaśnić swojego zachowania. Śledczy pobrali jego krew do dalszych badań.