Szklanka na drogach i chodnikach! IMGW bije na alarm, groźnie w niemal całej Polsce!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami pogodowymi. W sobotę, 7 lutego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi, które powodują niebezpieczną gołoledź. Alertami objęto województwa zachodniopomorskie i pomorskie, a także części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą błyskawicznie zamieniać drogi i chodniki w lodowisko. Ostrzeżenia te mają obowiązywać do sobotniego wieczoru.

To jednak nie koniec pogodowych zagrożeń. Od północy w niedzielę (8 lutego) IMGW wprowadzi kolejne ostrzeżenia I stopnia – tym razem przed oblodzeniem. Alerty obejmą województwa: małopolskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie oraz części województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Jak podaje IMGW, w tych regionach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, co spowoduje ich oblodzenie. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godzin wieczornych.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność – chwila nieuwagi w takich warunkach może skończyć się groźnym wypadkiem.