Pokazali nowe zdjęcie zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. „To już ponad dwa lata”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-25 10:07

Na stronie policji pojawiło się nowe zdjęcie zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Ponad dwa lata od zniknięcia nastolatka funkcjonariusze opublikowali jego wizerunek uwzględniający upływ czasu. Bliscy w dalszym ciągu nie tracą nadziei na odnalezienie Krzyśka.

Pokazali nowe zdjęcie zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. „To już ponad dwa lata”

Policjanci przerobili fotografię Krzysztofa Dymińskiego tak, żeby uwzględniała upływ czasu, który minął do chwili jego zaginięcia. – Szanowni Państwo, Przyjaciele. Na stronie internetowej Polska Policja pojawiło się dziś zdjęcie uwzględniające progresję wiekową Krzysztofa. To już ponad dwa lata jak nie ma go z nami…. Niestety w dalszym ciągu nie mamy żadnych informacji w związku z jego zaginięciem – napisała mama Krzysztofa, Agnieszka.Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Mieszkaniec Pogroszowa-Kolonii 27 maja 2023 r. nocą opuścił dom i wyruszył w stronę Warszawy. Najpierw skorzystał z autobusu, który dowiózł go w okolice Ronda Daszyńskiego. Następnie kamery miejskiego monitoringu uchwyciły go w rejonie Dworca Gdańskiego oraz w Parku Traugutta, a ostatni ślad nastolatka zarejestrowano w pobliżu Mostu Gdańskiego.

Polecany artykuł:

Krzysztof Dymiński dziś skończył 18 lat. Słowa matki rozdzierają serce. "Za rok…
Szukali zaginionego Krzysia Dymińskiego w Wiśle. Ojciec wyłowił zwłoki z rzeki

Krzysztof Dymiński. Co z nim się stało?

Rodzice osiemnastolatka nie rezygnują z poszukiwań. Prowadzą je samodzielnie i na dużą skalę. Ojciec Krzysztofa systematycznie przeszukuje Wisłę, wypatrując jakiegokolwiek tropu. Niejednokrotnie trafiał na ciała innych zaginionych osób, lecz nie na swojego syna.

W trakcie poszukiwań pojawiały się informacje od osób, które rzekomo widziały Krzysztofa. Jeden ze świadków twierdził m.in., że widział Krzysztofa w jednym z warszawskich sklepów. Wszystkie tropy prowadziły jednak donikąd. Od miesięcy brak jest informacji o dalszych losach Krzysztofa.

Każdy, kto jest w stanie pomóc rozwiązać zagadkę jego zaginięcia, powinien zgłosić się do jednostki policji nadzorującej poszukiwania:

WA KSP Warszawa Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, 00-150 Warszawa ul. Nowolipie 2telefon: 47-72-376-57email: [email protected]

Polecany artykuł:

Zaginiony Krzysztof Dymiński żyje i się ukrywa? Matka pokazała zdjęcie z autobu…
Szukają go na lądzie i w wodzie, przeczesują każdy kąt. 16-letni Krzysztof Dymiński nadal nie wrócił do domu
13 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Krzysztof Dymiński
WARSZAWA