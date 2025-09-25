Pokazali nowe zdjęcie zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. „To już ponad dwa lata”

Policjanci przerobili fotografię Krzysztofa Dymińskiego tak, żeby uwzględniała upływ czasu, który minął do chwili jego zaginięcia. – Szanowni Państwo, Przyjaciele. Na stronie internetowej Polska Policja pojawiło się dziś zdjęcie uwzględniające progresję wiekową Krzysztofa. To już ponad dwa lata jak nie ma go z nami…. Niestety w dalszym ciągu nie mamy żadnych informacji w związku z jego zaginięciem – napisała mama Krzysztofa, Agnieszka.Krzysztof Dymiński urodził się w 2007 roku. W dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym logiem ADIDAS z przodu w kolorze białym, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma około 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i aparat na zęby.

Mieszkaniec Pogroszowa-Kolonii 27 maja 2023 r. nocą opuścił dom i wyruszył w stronę Warszawy. Najpierw skorzystał z autobusu, który dowiózł go w okolice Ronda Daszyńskiego. Następnie kamery miejskiego monitoringu uchwyciły go w rejonie Dworca Gdańskiego oraz w Parku Traugutta, a ostatni ślad nastolatka zarejestrowano w pobliżu Mostu Gdańskiego.

Krzysztof Dymiński. Co z nim się stało?

Rodzice osiemnastolatka nie rezygnują z poszukiwań. Prowadzą je samodzielnie i na dużą skalę. Ojciec Krzysztofa systematycznie przeszukuje Wisłę, wypatrując jakiegokolwiek tropu. Niejednokrotnie trafiał na ciała innych zaginionych osób, lecz nie na swojego syna.

W trakcie poszukiwań pojawiały się informacje od osób, które rzekomo widziały Krzysztofa. Jeden ze świadków twierdził m.in., że widział Krzysztofa w jednym z warszawskich sklepów. Wszystkie tropy prowadziły jednak donikąd. Od miesięcy brak jest informacji o dalszych losach Krzysztofa.

Każdy, kto jest w stanie pomóc rozwiązać zagadkę jego zaginięcia, powinien zgłosić się do jednostki policji nadzorującej poszukiwania:

WA KSP Warszawa Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, 00-150 Warszawa ul. Nowolipie 2telefon: 47-72-376-57email: [email protected]