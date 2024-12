Zaginiony Krzysztof Dymiński żyje i się ukrywa? Matka pokazała zdjęcie z autobusu

Zima zaatakuje przed świętami Bożego Narodzenia? IMGW już to wie. Z map jasno wynika

Rodzina wciąż szuka Krzysztofa Dymińskiego. Nastolatek zaginął ponad rok temu

Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego, nastolatka z Pogroszewa-Kolonii, trwają nieprzerwanie od maja 2023 roku. Pod koniec miesiąca chłopak wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Wszelkie tropy prowadziły do Warszawy, gdzie kamery monitoringu zarejestrowały go po raz ostatni w okolicach Mostu Gdańskiego. Od tego czasu rodzina żyje w niepewności, prowadząc własne poszukiwania.

We wtorek (17 grudnia) mama zaginionego opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie. Fotografia została zrobiona miesiąc temu w warszawskim autobusie linii jadącej w kierunku Żerania FSO. Widać na niej młodego mężczyznę stojącego w pojeździe, okrytego chustą. − Krzysztof, jeśli to Ty, bardzo proszę, daj znać, że żyjesz. Tylko to chcemy wiedzieć – skomentowała mama zaginionego.

Fotografia poruszyła internautów. W komentarzach pod postem pojawiły się liczne głosy analizujące szczegóły obrazu. − Podobny do Krzysia, bardzo. Czy ktoś jeszcze widzi zadrapanie pod jego lewym okiem? – zauważyła Urszula. Ewa zwróciła uwagę na strój chłopaka: − Okryty chustą, jakby nie chciał być rozpoznany. Do tego ta kurtka, która wydaje się być damska – tak jakby podarowana mu.

Niektóre osoby zastanawiają się, czy chłopak na zdjęciu rzeczywiście może być zaginionym nastolatkiem. − Podobny do Krzysztofa i jeszcze ta chusta, jakby się chował – napisała Paulina. Z kolei Julia stwierdziła, że mężczyzna wygląda na zadbanego: − Kurtka raczej czysta, gdyby był bezdomny, nie sądzę, by tak wyglądał.

Weronika zasugerowała konkretne działania, które mogłyby rozwiać wątpliwości: − Koniecznie trzeba sprawdzić monitoring i prześledzić trasę "podejrzanej" osoby, być może gdzieś jeszcze był monitoring. Oczywiście warto też przeanalizować nagrania z autobusu.

Bliscy Krzysztofa apelują o pomoc i kontakt ze wszystkimi, którzy mogą rozpoznać osobę z fotografii. − Jeśli ktokolwiek z Państwa zna tę osobę, bardzo proszę o kontakt, aby wykluczyć, że nie jest to nasz zaginiony syn. Dziękujemy z całego serca za pomoc − podsumowała mama zaginionego.

Wszystkie formy kontaktu z rodzicami zaginionego nastolatka znajdziecie na stronie: dyminski.pl.

