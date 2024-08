Historie zaginionego Krzyśka Dymińskiego i Klaudii Cz. są bardzo dobrze mieszkańcom Warszawy, jak i całego kraju. 17-latek zaginął w maju ubiegłego roku. Chłopak wyszedł z domu pod Ożarowem Mazowieckim, w którym mieszkał z rodziną. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały jego sylwetkę w okolicach mostu Gdańskiego w Warszawie. Od tamtego czasu nie kontaktował się z nikim. Klaudia również wyszła ze swojego mieszkania, ale przy ul. Karolkowej w Warszawie. Kamera usytuowana obok bloku, w którym mieszkała, zarejestrowała jej sylwetkę 2 stycznia 2024 roku w okolicach godziny 3 nad ranem.

Rodzice zaginionej dziewczyny nie poddawali się i przez cały czas poszukiwali swojej córki. − Kochana córeczko już tyle dni mija, kiedy Ciebie z nami nie ma. Serce nam pęka w każdej sekundzie, ciągle zastanawiamy się gdzie jesteś i wierzymy w to, że wrócisz! Proszę dziecko odezwij się. Przejdziemy przez to razem, pomożemy Ci − czytaliśmy na stronie zbiórki internetowej, gdzie rodzina zbierała pieniądze na dalsze poszukiwania.

Po ośmiu miesiącach nastąpił przełom. Nikt jednak nie spodziewał się, że cios ten będzie o wiele silniejszy niż samo zaginięcie dziewczyny. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, ciało 24-latki w połowie lipca wyłowiono z Wisły. − W dniu dzisiejszym (8 sierpnia – red.) musimy Państwu przekazać bardzo przykrą informację. Pomimo tego, że do końca wierzyliśmy w szczęśliwe zakończenie tej historii otrzymaliśmy informację, że zaginiona 02.01.2024 w Warszawie 24-letnia Klaudia Cz. niestety nie żyje. Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Jesteśmy z wami w tym niezwykle trudnym czasie i mamy nadzieję, że znajdziecie pocieszenie w swoich pięknych wspomnieniach o Klaudii − napisała w mediach społecznościowych fundacja Zaginieni Śladem Nadziei.

Zaginiony Krzysztof Dymiński nadal poszukiwany

Do dzisiaj nadal nie rozwiązano zagadki zniknięcia 17-latka spod Ożarowa Mazowieckiego. Rodzice nastolatka nie tracą nadziei. Na własną rękę prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania syna. Ojciec chłopaka przeczesuje Wisłę, szukając jakiegokolwiek śladu. Już nie raz zdarzyło się, że odnalazł czyjeś ciało. Zwłoki innych zaginionych osób. Ale nie Krzyśka. Od wielu miesięcy nie wiadomo, co dzieje się z chłopakiem. Daje to jednak wiarę w to, że chłopak wciąż żyje i pewnego dnia wróci do domu.

W ostatnim czasie na stronie internetowej poświęconej poszukiwaniom chłopaka pojawiła się informacja opublikowana przez mamę nastolatka. Skierowana jest bezpośrednio do zaginionego. − Krzysztof. Nauczyłeś mnie, że nic nie jest ważne poza tym, żeby się dowiedzieć czy żyjesz. Kompletnie nic. Tu zamieszczam do Ciebie wiadomość, proszę przeczytaj. Hasło to zwrot, którym nazwałeś mnie w swoich kontaktach w telefonie, albo tatę, albo Patryka – wpisz jedną nazwę − czytamy.