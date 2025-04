OGRANICZENIA

Woda w Otwocku warunkowo zdatna do spożycia. Jest jeden problem

Mieszkańcy Otwocka i Karczewa odetchnęli z ulgą! Po kilku dniach niepewności, w poniedziałek wieczorem prezydent Otwocka, Jarosław Margielski, ogłosił, że woda w miejskim wodociągu jest warunkowo zdatna do spożycia. Co to oznacza? Sprawdź, co musisz wiedzieć.