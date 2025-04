To wyjątkowa lokalizacja

Warszawa. Brutalny atak na przystanku tramwajowym

Pod koniec marca na przystanku tramwajowym przy Placu Bankowym doszło do przerażającego ataku. Jak informuje policja, 50-letni obywatel Jamajki zadał kilka ciosów nożem 27-letniemu Polakowi. Zranił go w rękę i klatkę piersiową. „Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala” – czytamy w komunikacie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że między mężczyznami doszło do kłótni w tramwaju. „Gdy wysiedli na przystanku tramwajowym wywiązała się między nimi szarpanina. W jej trakcie sprawca wyciągnął nóż i ranił nim pokrzywdzonego w klatkę piersiową i rękę” – relacjonują funkcjonariusze. Po ataku napastnik uciekł.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Krwawy atak nożownika w centrum Warszawy. Ofiara walczy o życie, sprawca na wolności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aresztowano 50-latka

Śródmiejscy kryminalni błyskawicznie ustalili tożsamość sprawcy i zatrzymali go. To 50-letni obywatel Jamajki. Usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

„Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ stosując wobec 50-letniego obywatela Jamajki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności” – przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak.