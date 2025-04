i Autor: Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Najlepsze życzenia!

Wojenna tułaczka, miłość i życie w Parlinie. Pani Stasia skończyła 100 lat!

Pani Stanisława Pszczolińska (z domu Juskowiak) 7 kwietnia 2025 roku świętowała swoje 100. urodziny. Urodzona w Lisewie koło Jarocina, przeszła przez trudne chwile wojny, by po jej zakończeniu odnaleźć szczęście i spełnienie w Parlinie. Jej życie to dowód na to, że nawet najtrudniejsze doświadczenia można przekuć w siłę i radość życia.