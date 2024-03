Niecodzienny Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki Łaszewa. Z tej okazji dostojną jubilatkę odwiedził burmistrz Dariusz Wądołowski wraz z Kierownikiem USC Adamem Pszczolińskim, aby w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Pani Zofia pochodzi ze wsi Lipiny. W Łaszewie zamieszkała w latach pięćdziesiątych, wraz z mężem prowadzili gospodarstwo rolne. Urodziła 7 dzieci, doczekała się 19 wnucząt, 35 prawnucząt i 13 praprawnucząt. Jest wdową od 41 lat. Zawsze była osobą spokojną i może to jest klucz do długowieczności. W domu w którym mieszka odczuwa się przyjazną atmosferę, szacunek i bardzo dobrą opiekę, co pewnie też przekłada się na dobrą kondycję zdrowotną Jubilatki.

Pani Zofii życzymy wszystkiego dobrego!