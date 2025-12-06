Tragedia w Sosnowcu. Nie żyje 70-letnia kobieta. Policja szuka świadków

2025-12-06 9:48

W Sosnowcu doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 94. W sobotę (6 grudnia) nad ranem 70-letnia kobieta zostałą znaleziona martwa na drodze. Policja apeluje do świadków zdarzenia o kontakt. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności tragedii.

Tragedia w Sosnowcu. Nie żyje 70-letnia kobieta. Policja szuka świadków

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Tragedia w Sosnowcu. Nie żyje 70-letnia kobieta. Policja szuka świadków

Około godziny 5 sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na DK94, w kierunku Katowic, przy zjeździe na ulicę Będzińską. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 70-letnia kobieta została potrącona. Niestety, pomimo podjętej akcji ratunkowej, jej życia nie udało się uratować.

Na miejscu tragedii pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i dowody. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności wypadku oraz poszukiwanie sprawcy. – Apelujemy do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub przejeżdżały w tym czasie drogą DK94 i mogą posiadać informacje na temat tej sprawy, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu pod numerem 47 852 12 00 – informuje rzecznik policji w Sosnowcu. Każda informacja, nawet ta z pozoru nieistotna, może mieć ogromne znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Utrudnienia w ruchu i apel o ostrożność

W związku z prowadzonymi na miejscu wypadku czynnościami, ruch drogowy na DK94 był utrudniony. Utrudnienia trwały do godziny około 8:20. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

