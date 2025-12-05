Tajemnicze zaginięcie Michała. Został po nim tylko rower

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-12-05 11:48

Wyszedł z domu, wsiadł na swój rower i pojechał do znajomego. Tam na pewno dotarł, co stało się potem nie wiadomo. Na przestrzeni czterystu metrów ślad po Michale Kuliku (49 l.) z Chełma Śląskiego (woj. śląskie) zaginął. Mijają miesiące. Policja zapewnia, że robi wszystko, by ustalić jego los. Szuka go rodzina. Wszystko to na próżno.

Tajemnicze zaginięcie Michała. Został po nim tylko rower

i

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe
  • 49-letni Michał Kulik z Chełma Śląskiego zaginął 10 lipca 2025 roku po tym, jak pojechał rowerem do swojego znajomego.
  • Mężczyzna zniknął bez śladu, a jego rower został znaleziony oparty o ścianę posesji, na której był widziany po raz ostatni.
  • Znajomy, u którego przebywał zaginiony, twierdzi, że nic nie pamięta. Policja bierze pod uwagę różne scenariusze, w tym morderstwo lub dobrowolne zerwanie kontaktów z rodziną.

Pojechał rowerem do znajomego i zniknął. Gdzie jest Michał Kulik?

Michał Kulik mieszkał przy ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim. Feralnego dnia około godz. 12.30 postanowił wyjść z domu. - Zabrał rower i pojechał. Nagrały go kamery na jednym z domów jak jedzie. Potem już nie ma po nim śladu. Wiadomo jedynie, że dotarł do kolegi mieszkającego nieopodal. Tam spędził jakiś czas. Potem już nikt go nie widział - opowiada brat zaginionego, pan Piotr. - Człowiek przepadł jak kamień w wodę. Został po nim tylko rower oparty o ścianę tamtej posesji - dodaje mężczyzna.

To był 10 lipca 2025 r. gdy pan Michał nie wrócił do domu. Jego siostra i brat rozpoczęli poszukiwania. Rozpytywali sąsiadów i znajomych. Dotarli też do domu, gdzie po raz ostatni widziano Michała żywego. - Mieszka tam jego znajomy. Co więcej okazało się, że tego w dniu zaginięcia była tam również policja. Chodziło podobno o nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia przez tego człowieka do swej partnerki. Tak czy siak, funkcjonariusze zastali wówczas mojego brata na posesji. Co było potem? Znajomy brata utrzymuje, że nic nie pamięta. Nie potrafi nam powiedzieć co się stało z bratem, czy mówił gdzie się udaje, a jeśli opuścił posesje, to czemu nie zabrał roweru? - rozkłada ręce pan Piotr.

W poszukiwani włączyła się też zawiadomiona policja. Na razie bez widocznego efektu. Funkcjonariusze przeszukiwali okolicę. Mundurowi patrolowali nieużytki, pola i zarośla. Nie znaleźli nic. W pobliżu płynie zarówno Przemsza, a nieco dalej również Wisła. Jednak w korytach rzek też nikt nie natknął się na ciało.

Polecany artykuł:

Pilny apel RCKiK w Katowicach. Brakuje krwi, zapasy topnieją w zastraszającym t…

Poszukiwania ciągle trwają

Policja zapewnia, że sprawy nie odłożyła na półkę i w dalszym ciągu działa w tej sprawie. - Zakładamy ciągle wszystkie wersje zdarzeń i je badamy. Również te mówiące, że zaginiony został zamordowany albo z własnej woli zerwał kontakty z rodziną. Wszystkie inne wersje też są brane pod uwagę i żadna z nich nie jest wykluczona - zapewnia asp. Katarzyna Szewczyk, oficer prasowy policji w Bieruniu, która prowadzi postępowanie.

Droga jaką na pewno przebył pan Michał liczy ok. 400 metrów. Tyle dzieli jego dom od domu, gdzie ostatni raz był widziany zaginiony. Gdy zapukaliśmy do drzwi znajomego, który go jako ostatni widział, ten nie otworzył drzwi. A zapytany o Michała Kulika zaprzeczył nawet, by go znał.

Super Express Google News
Pokój Zbrodni - Paulina Zabita na Malcie
Sonda
Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POSZUKIWANI
ZAGINIENI ŚLĄSK
ŚLĄSKA POLICJA