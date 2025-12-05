Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach pilnie apeluje o oddawanie krwi. Potrzebne są wszystkie grupy z wyjątkiem AB RhD+.

Krew można oddać w siedzibie RCKiK w Katowicach, w oddziałach terenowych oraz podczas mobilnych akcji poboru.

Każda donacja jest bezcenna, ponieważ krew jest niezbędna każdego dnia do ratowania życia pacjentów, a jedna donacja może pomóc nawet trzem osobom.

Alarm w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Topnieją zapasy krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach bije na alarm. W oficjalnym komunikacie placówka zwraca się z gorącą prośbą o pomoc do wszystkich honorowych dawców oraz osób, które dopiero rozważają oddanie krwi. Stany magazynowe są na wyczerpaniu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pacjentów wymagających transfuzji. Krew jest niezbędna przy skomplikowanych operacjach, w leczeniu ofiar wypadków, przy porodach z komplikacjami oraz w terapii wielu chorób przewlekłych, w tym nowotworowych.

Jak informuje RCKiK w Katowicach, obecnie pilnie poszukiwani są dawcy niemal z każdą grupą krwi. Jest jednak jeden wyjątek. - Obecnie potrzebujemy krwi wszystkich grup, z wyjątkiem AB RhD+, której pobór został wstrzymany do odwołania – czytamy w apelu opublikowanym przez centrum.

Oznacza to, że osoby z grupami AB Rh -, 0 Rh-, 0 Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh- oraz B Rh+ są szczególnie wyczekiwane w punktach poboru. Jeśli nie jesteś pewien, jaką masz grupę krwi, nie stanowi to żadnej przeszkody – zostanie ona określona na miejscu podczas badania kwalifikacyjnego. Wystarczy chcieć pomóc i oddać krew.

Jedna donacja to pomoc dla trzech osób!

Proces oddawania krwi jest prosty, bezpieczny i nie zajmuje wiele czasu, a satysfakcja z niesienia pomocy jest nieoceniona. Warto pamiętać, że jednorazowa donacja, czyli pobranie 450 ml krwi pełnej, może uratować zdrowie, a nawet życie aż trzem osobom. Krew po pobraniu jest rozdzielana na składniki: koncentrat krwinek czerwonych, koncentrat krwinek płytkowych oraz osocze. Każdy z tych składników może trafić do innego pacjenta, w zależności od jego indywidualnych potrzeb medycznych.

Aby dołączyć do grona bohaterów, wystarczy zgłosić się do siedziby głównej RCKiK w Katowicach, jednego z licznych Oddziałów Terenowych na terenie województwa śląskiego lub skorzystać z mobilnych akcji poboru krwi. Ambulanse do poboru krwi regularnie odwiedzają mniejsze i większe miejscowości w regionie, ułatwiając oddanie tego bezcennego leku. Szczegółowy harmonogram postoju krwiobusów oraz adresy stałych punktów poboru można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej katowickiego centrum. Każdy, kto zdecyduje się na ten gest, przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego pacjentom w całym regionie.

