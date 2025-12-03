Nie żyje kobieta zaatakowana nożem kuchennym. Policja zatrzymała jej męża

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-03 8:04

Do potwornej tragedii doszło w jednym z domów na terenie powiatu raciborskiego. 39-letni mężczyzna miał chwycić za nóż kuchenny i zadać swojej żonie liczne ciosy. Mimo natychmiastowej interwencji policji i ratowników medycznych, życia kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał najcięższy możliwy zarzut – zabójstwa. Decyzją sądu trafił do aresztu.

Nie żyje kobieta zaatakowana nożem kuchennym. Policja zatrzymała jej męża

i

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe
  • W powiecie raciborskim 39-letni mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej żony. Do zdarzenia doszło w sobotę w trakcie domowej awantury.
  • Według ustaleń śledczych, mężczyzna zadał kobiecie liczne rany nożem kuchennym. Mimo reanimacji, życia 39-latki nie udało się uratować.
  • Podejrzany został zatrzymany, a Sąd Rejonowy w Raciborzu zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Horror pod Raciborzem. Mąż miał zabić żonę nożem kuchennym

Wszystko rozegrało się w sobotę rano (29 listopada). To właśnie wtedy oficer dyżurny raciborskiej komendy policji odebrał zgłoszenie zdarzeniu. Wynikało z niego, że w jednym z domów w powiecie raciborskim kobieta pilnie potrzebuje pomocy. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Widok, jaki funkcjonariusze zastali w środku, był przerażający. Na podłodze leżała 39-letnia kobieta z licznymi obrażeniami na ciele. Mundurowi bez chwili wahania przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy. Chwilę później na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli akcję ratunkową i rozpoczęli reanimację. Niestety, na ratunek było już za późno. Obrażenia okazały się zbyt rozległe, a życia kobiety nie udało się uratować.

Według wstępnych ustaleń śledczych, między małżonkami doszło do gwałtownej awantury. W jej trakcie 39-letni mężczyzna miał wpaść w szał, chwycić za nóż kuchenny i wielokrotnie ugodzić nim swoją żonę. Został zatrzymany na miejscu zbrodni i trafił prosto do policyjnego aresztu. Jak informuje policja, w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Polecany artykuł:

Marek Kubaczka był w tym grobie od września. Nikt niczego nie zauważył

Zabójstwo w Raciborzu. 39-latkowi grozi dożywocie za zamordowanie żony

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Wszystkie czynności odbywały się pod bezpośrednim nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu. Śledczy skrupulatnie zabezpieczyli ślady oraz dowody, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy.

Zebrany materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokurator nie miał wątpliwości. Zatrzymanemu 39-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Raciborzu podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnioną zbrodnię 39-latkowi grozi najwyższa możliwa kara – nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Super Express Google News
Porwali i zamordowali Marka? Ciało mężczyzny znaleźli w innym województwie
Sonda
Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINNA AWANTURA
ŚLĄSKA POLICJA
ZABÓJSTWO