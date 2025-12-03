Nie żyje kobieta zaatakowana nożem kuchennym. Policja zatrzymała jej męża

W powiecie raciborskim 39-letni mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej żony. Do zdarzenia doszło w sobotę w trakcie domowej awantury.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna zadał kobiecie liczne rany nożem kuchennym. Mimo reanimacji, życia 39-latki nie udało się uratować.

Podejrzany został zatrzymany, a Sąd Rejonowy w Raciborzu zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Horror pod Raciborzem. Mąż miał zabić żonę nożem kuchennym

Wszystko rozegrało się w sobotę rano (29 listopada). To właśnie wtedy oficer dyżurny raciborskiej komendy policji odebrał zgłoszenie zdarzeniu. Wynikało z niego, że w jednym z domów w powiecie raciborskim kobieta pilnie potrzebuje pomocy. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Widok, jaki funkcjonariusze zastali w środku, był przerażający. Na podłodze leżała 39-letnia kobieta z licznymi obrażeniami na ciele. Mundurowi bez chwili wahania przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy. Chwilę później na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli akcję ratunkową i rozpoczęli reanimację. Niestety, na ratunek było już za późno. Obrażenia okazały się zbyt rozległe, a życia kobiety nie udało się uratować.

Według wstępnych ustaleń śledczych, między małżonkami doszło do gwałtownej awantury. W jej trakcie 39-letni mężczyzna miał wpaść w szał, chwycić za nóż kuchenny i wielokrotnie ugodzić nim swoją żonę. Został zatrzymany na miejscu zbrodni i trafił prosto do policyjnego aresztu. Jak informuje policja, w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Zabójstwo w Raciborzu. 39-latkowi grozi dożywocie za zamordowanie żony

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Wszystkie czynności odbywały się pod bezpośrednim nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu. Śledczy skrupulatnie zabezpieczyli ślady oraz dowody, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego biegu sprawy.

Zebrany materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokurator nie miał wątpliwości. Zatrzymanemu 39-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Raciborzu podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za popełnioną zbrodnię 39-latkowi grozi najwyższa możliwa kara – nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Porwali i zamordowali Marka? Ciało mężczyzny znaleźli w innym województwie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.