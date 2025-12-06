Zamek z czołówki Disneya, Neuschwanstein, to prawdziwa budowla z XIX wieku, zlecona przez ekscentrycznego króla.

Położony w Alpach Bawarskich bajkowy zamek zachwyca już na zdjęciach.

To imponująca konstrukcja z ciekawą historią!

Od wieków zamki pobudzają naszą wyobraźnię, będąc świadkami historii, symbolem potęgi i miejscem narodzin legend. Współcześnie stały się celem podróży, gdzie szukamy romantycznych widoków i inspiracji znanych z literatury i kina. Nic więc dziwnego, że to właśnie monumentalne budowle najczęściej trafiają na okładki przewodników i do czołówek filmów. Wśród nich jest jeden, którego sylwetkę zna niemal każdy z czołówki Disneya - to Neuschwanstein. Ale czy wiesz, że jego historia jest równie fascynująca, co jego wygląd?

Ten zamek zna każdy. Rozpoczyna bajki i filmy z dzieciństwa

Neuschwanstein, czyli imponujący zamek wyrastający na skalistym wzniesieniu u podnóża Alp Bawarskich, to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Europy. Wiele osób kojarzy go m.in. z czołówki Disneya, ale jego historia jest znacznie starsza i bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Choć wygląda jak z baśni, jest wynikiem wizji i zamówienia XIX-wiecznego monarchy z Niemiec, a dokładnie króla Ludwika II Wittelsbacha. Budowę rozpoczęto w 1869 roku, a zamek – mimo że nigdy nie został całkowicie ukończony – otwarto dla zwiedzających już krótko po śmierci króla w 1886 r.

Co ciekawe, choć obiekt miał ponad 200 pomieszczeń w planach, to wyposażono go jednak jedynie częściowo. Zrealizowano zaledwie kilkanaście wnętrz, ale za to z niezwykle bogatymi dekoracjami i udogodnieniami, takimi jak dzwonki dla służby czy zaawansowane systemy grzewcze. Wiele ambitnych elementów nigdy nie wykonano, bowiem dużą przeszkodą był... budżet! Do śmierci króla przeznaczono na budowę obiektu aż 6 180 047 marek, podczas gdy pierwotnie planowano „skromniejsze” 3,2 mln.

Neuschwanstein a Disney

Najbardziej charakterystyczną budowlą Magicznego Królestwa, czyli jednego z parków rozrywki Walt Disney World Resort na Florydzie, jest oczywiście zamek Kopciuszka, znany niemal każdemu z czołówki Disneya. Co ciekawe, okazuje się, że nie jest on wytworem wyobraźni projektanta. Ten bowiem wzorował się na wielu istniejących na świecie obiektach tego typu, a szczególną rolę odegrał tu właśnie bawarski zamek Neuschwanstein. To właśnie jego bajkowa sylwetka zainspirowała twórców Disneya do stworzenia ikonicznego symbolu magii i marzeń.

Nic więc dziwnego, że dziś Neuschwanstein jest jednym z najchętniej odwiedzanych zabytków w Niemczech. Rocznie przyciąga ponad milion zwiedzających, a w szczycie sezonu dzienna liczba gości może sięgać nawet kilku tysięcy. Co ważne, w 2025 roku pałace Ludwika II, w tym Neuschwanstein, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co tylko podkreśliło ich niezaprzeczalną wartość kulturową i historyczną.

