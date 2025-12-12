26- i 25-latek nie żyją! Ich volkswagen roztrzaskał się o drzewo. Śmiertelny wypadek w Rybniku [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-12-12 7:56

26- i 25-latek nie żyją - to bilans wypadku, do którego doszło w czwartek, 11 grudnia, na ul. Czecha w Rybniku. Jak wstępnie informuje policja, pierwszy z mężczyzn jechał w kierunku Rybnika volkswagenem golfem, ale z nieznanych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. 26-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, natomiast jego pasażer zginął na miejscu.

  • W Rybniku doszło 11 grudnia do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
  • Mężczyzna kierujący volkswagenem zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drzewo.
  • 26-letni kierowca zmarł w szpitalu tego samego dnia, a jego 25-letni pasażer zginął na miejscu.
  • Jakie są przyczyny tej tragedii? Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Rybnik. Śmiertelny wypadek na ul. Czecha. 26- i 25-latek nie żyją

Policja w Rybniku pod nadzorem tamtejszej prokuratury wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Czecha. Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, ok. godz. 11.30 - o 11.40 o wszystkim zostały poinformowane służby ratownicze. Według wstępnych informacji policji kierujący volkswagenem golfem 26-latek jechał w kierunku Rybnika, gdy z nieznanych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym rozbił się o drzewo.

Mężczyzna podróżował wraz z 25-letnim mieszkańcem powiatu rybnickiego, który w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Kierujący osobówką w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Pomimo akcji ratowniczej obrażenia okazały się na tyle poważne, że jego życia nie udało się uratować - poinformowała Komenda Miejska Policji w Rybniku.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła tamtejsza prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

Śmiertelny wypadek w Rybniku
9 zdjęć
RYBNIK POLICJA
WYPADEK