W Rybniku doszło 11 grudnia do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Mężczyzna kierujący volkswagenem zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drzewo.

26-letni kierowca zmarł w szpitalu tego samego dnia, a jego 25-letni pasażer zginął na miejscu.

Jakie są przyczyny tej tragedii? Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Policja w Rybniku pod nadzorem tamtejszej prokuratury wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Czecha. Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, ok. godz. 11.30 - o 11.40 o wszystkim zostały poinformowane służby ratownicze. Według wstępnych informacji policji kierujący volkswagenem golfem 26-latek jechał w kierunku Rybnika, gdy z nieznanych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, po czym rozbił się o drzewo.

- Mężczyzna podróżował wraz z 25-letnim mieszkańcem powiatu rybnickiego, który w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Kierujący osobówką w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Pomimo akcji ratowniczej obrażenia okazały się na tyle poważne, że jego życia nie udało się uratować - poinformowała Komenda Miejska Policji w Rybniku.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła tamtejsza prokuratura.

