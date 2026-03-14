Dramatyczne odkrycie w gminie Poraj. Policjanci zabezpieczyli psy

Do pierwszej policyjnej akcji doszło 9 marca, kiedy to funkcjonariusze z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą myszkowskiej komendy otrzymali niepokojące zgłoszenie. Informacje dotyczyły drastycznych warunków bytowych czworonogów na terenie jednej z prywatnych posesji.

Po dotarciu pod wskazany adres mundurowi znaleźli kojec, w którym zamknięty pies nie miał żadnego dostępu do jedzenia ani czystej wody. Prowizoryczna buda kompletnie nie chroniła przed zimnem, a całe podłoże tonęło w odchodach. Drugie ze zwierząt uwiązano na krótkim łańcuchu z nieodpowiednią obrożą, również skazując je na głód i pragnienie.

Skala zaniedbań okazała się przerażająca, ponieważ czworonogi doznawały ogromnego cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Pozbawiony empatii właściciel naraził swoje zwierzęta na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

Interwencja w Żarkach. Wygłodniałe zwierzęta zamknięte w domu

Zaledwie dobę później myszkowscy mundurowi musieli podjąć podobne działania na terenie gminy Żarki. Zaglądając przez okno jednego z domów jednorodzinnych, policjanci zauważyli trzy skrajnie wychudzone psy biegające po zaśmieconych pomieszczeniach. Podłogi były pokryte stertą odchodów, nigdzie nie było widać misek z karmą ani wodą, a jedno ze zwierząt w desperacji przeżuwało karton.

Widząc ten drastyczny obraz, powiatowy lekarz weterynarii natychmiast wydał nakaz odebrania czworonogów. Dalsze przebywanie w tak toksycznym otoczeniu stanowiło dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo.

Obecnie śledczy prowadzą czynności mające na celu postawienie zarzutów znęcania się nad zwierzętami. Zgodnie z obowiązującym prawem, za takie przestępstwo sprawcy mogą spędzić w więzieniu nawet trzy lata.

Fotografie uratowanych czworonogów można obejrzeć w dołączonej galerii, która obrazuje skalę ich wcześniejszego dramatu.

Sprawna interwencja myszkowskich mundurowych i służb weterynaryjnych sprawiła, że pięć skrzywdzonych psów zostało nareszcie uwolnionych od bólu i cierpienia. Nagłośnienie tej bulwersującej sprawy ma również cel prewencyjny, uświadamiając społeczeństwu, że rażące zaniedbania wobec mniejszych braci zawsze spotkają się ze stanowczą reakcją.

Odebrane czworonogi przebywają teraz pod opieką specjalistów, którzy zagwarantują im bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę weterynaryjną. Z kolei bezduszny właściciel wkrótce stanie przed sądem, gdzie odpowie za swoje czyny w świetle przepisów karnych.