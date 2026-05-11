Kiedy zrobi się ciepło? Polska pokryta niebieskim kolorem na mapach! To nie zwiastuje nic dobrego. Tam spadnie nawet śnieg. Pogoda sprawi, że sezon grzewczy wciąż będzie trwać

Maj zaskoczył chłodem po ciepłej majówce.

Czeka nas arktyczne powietrze, przymrozki i niskie temperatury.

W wielu regionach pojawią się też burze.

Kiedy ocieplenie i jak się chronić?

Kiedy w końcu będzie ciepło? Prognozy całe na niebiesko

Tegoroczny maj nie należy do najcieplejszych. Po słonecznej i ciepłej majówce przyszło spore ochłodzenie. Początkowo prognozy wskazywały, że potrwa ono kilka dni, ale najnowsze modele pogodowe pokazują, że zimnych dni może być więcej. Jak podaje portal twojapogoda.pl nad Polskę zaczęło napływać zimne, arktyczne powietrze, które zdominuje pogodę w najbliższych dniach. Początek tygodnia w wielu rejonach Polski rozpocznie się przymrozkami. Ogrodnicy przestrzegają, by zadbać o młode sadzonki i założyć okrycia z agrowłókniny na najbardziej wrażliwe rośliny. Najzimniej ma być na północnym wschodzie Polski, gdzie przymrozki mogą sięgać nawet 2 metrów. We wtorek, 12 maja nadal nad większością kraju pojawią się przymrozki, a na terenach górskich pojawi się deszcz ze śniegiem oraz deszcz. Na najwyższych szczytach górskich może spaść nawet 10 centymetrów białego puchu.

Szczyt zimna ma przypaść na środę, 13 maja. Na imieniny Serwacego, czyli jednego z zimnych ogrodników temperatury mogą spaść nawet do minus 5 stopni Celsjusza przy gruncie. Zimna pogoda utrzyma się przynajmniej do 15 maja, czyli do zimnej Zośki. Pomiary wskazują, że średnie odczyty temperatur dla maja 2026 mogą być niżesz nawet o 10 stopni Celsjusza od normy.

W tych rejonach powróci niebezpieczna aura. Tu mogą pojawić się burze

Nad Polskę nadciągają także burze. W niektórych rejonach Polski może zrobić się niebezpiecznie. IMGW wskazuje, że w poniedziałek, 11 maja burze spodziewana się w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim. Należy na bieżąco kontrolować alerty pogodowe. W wymienionych rejonach mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia w przebiegu imprez masowych i pikników na świeżym powietrzu.

Jak się zachowywać w czasie burzy? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Gdy burza zaskoczy Cię na zewnątrz, jak najszybciej znajdź bezpieczne miejsce, najlepiej w budynku. Jeśli to niemożliwe, unikaj przebywania pod wysokimi drzewami, masztami, latarniami czy w otwartych przestrzeniach, gdzie możesz stać się najwyższym punktem. Schowaj się w samochodzie, który stanowi względnie bezpieczne schronienie dzięki metalowej karoserii działającej jak klatka Faradaya. Pamiętaj, aby nie dotykać metalowych części pojazdu. Pod żadnym pozorem nie wchodź do wody ani nie przebywaj w jej pobliżu, gdyż woda doskonale przewodzi prąd.

