Zderzenie w centrum Siedlec. Wymusił pierwszeństwo i trafił do szpitala

Spis treści Zderzenie przy Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Kierowca skody wymusił pierwszeństwo

Zderzenie przy Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Kierowca skody wymusił pierwszeństwo

Do tego zdarzenia doszło 10 maja krótko po godzinie 15:00 w pobliżu wyjazdu z parkingu przy siedleckim Starostwie Powiatowym. Ze wstępnych informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna prowadzący skodę, włączając się do ruchu, zignorował jadącą zgodnie z przepisami ulicą Piłsudskiego (w kierunku Starowiejskiej) toyotę. Nastąpiło zderzenie aut. Choć uszkodzenia pojazdów nie wydawały się duże, sprawca kolizji odniósł dość poważne obrażenia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala. Osoba kierująca toyotą nie odniosła żadnych obrażeń. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego z Siedlec pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie