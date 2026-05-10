Zderzenie w centrum Siedlec. Wymusił pierwszeństwo i trafił do szpitala

Andrzej Woźniak
2026-05-10 22:05

Wymusił pierwszeństwo podczas wyjazdu z parkingu, doprowadzając do kolizji z prawidłowo jadącą toyotą. Kierowca skody, który spowodował zderzenie, wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala.

Wypadek samochodowy w Siedlcach
Zderzenie przy Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Kierowca skody wymusił pierwszeństwo

Do tego zdarzenia doszło 10 maja krótko po godzinie 15:00 w pobliżu wyjazdu z parkingu przy siedleckim Starostwie Powiatowym. Ze wstępnych informacji przekazanych przez policję wynika, że mężczyzna prowadzący skodę, włączając się do ruchu, zignorował jadącą zgodnie z przepisami ulicą Piłsudskiego (w kierunku Starowiejskiej) toyotę. Nastąpiło zderzenie aut. Choć uszkodzenia pojazdów nie wydawały się duże, sprawca kolizji odniósł dość poważne obrażenia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala. Osoba kierująca toyotą nie odniosła żadnych obrażeń. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego z Siedlec pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia.

