Zamknięty odcinek A2 w stronę Warszawy! Karambol zablokował powroty z weekendu

Zablokowana A2 po karambolu. Pięć aut zderzyło się pod Wiskitkami, duże utrudnienia w stronę Warszawy

Uwaga kierowcy! Są ogromne utrudnienia na autostradzie A2 w województwie mazowieckim. Dziś, w niedzielę 10 maja około godziny 17.35 na 419. kilometrze trasy w pobliżu węzła Wiskitki zderzyło się pięć samochodów jadących w kierunku stolicy. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowana została cała jezdnia w stronę stolicy. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i próbują udrożnić ruch. Na razie nie ma informacji o osobach rannych. Nie wiadomo też, co było przyczyną karambolu. Policja i służby drogowe wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Wypadek spowodował duże utrudnienia dla kierowców jadących trasą A2 w stronę Warszawy. W okolicy miejsca zdarzenia szybko utworzył się korek. Kierowcy muszą przygotować się na dłuższy postój albo szukać objazdów. GDDKiA przekazała, że ruch na trasie powinien zostać przywrócony około godziny 20.35. Wszystko zależy jednak od przebiegu działań służb i usunięcia uszkodzonych pojazdów z drogi. Autostrada A2 to jedna z najważniejszych tras prowadzących do Warszawy. W weekendowe popołudnia ruch jest tam zwykle bardzo duży. Nawet niewielkie zdarzenia mogą powodować długie korki i poważne utrudnienia. Służby apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Przypominają też, by zachować odpowiedni odstęp między samochodami, szczególnie przy dużym natężeniu ruchu.

