To może być lato, w którym nawet przeciwnicy zmian klimatycznym zwątpią. Wakacje 2026 w pogodzie zaskoczą tak, że nawet Górale będą zaskoczeni. Pogoda na lato 2026

Karolina Piątkowska
2026-05-07 13:28

Po chłodnej i kapryśnej wiośnie wielu Polaków liczyło na spokojne lato. Tymczasem pierwsze prognozy długoterminowe pokazują zupełnie inny scenariusz. Synoptycy przewidują, że lato 2026 może przynieść fale upałów, tropikalne noce i gwałtowne burze. W niektórych regionach Europy temperatury mają przekraczać nawet 35 stopni Celsjusza

Autor: Mvolodymyr/ Shutterstock

Początek maja w tym roku zrobił na złość synoptykom i mimo pierwszych, niezbyt pozytywnych prognoz, pogoda zaskoczyła ciepłem i słońcem. W najbliższych dniach oczekiwane jest ochłodzenia oraz opady deszczu i burze. W wielu rejonach Polski już pojawiły się zachmurzenia, a także pierwszy deszcz. W czwartek i piątek, 7 i maja temperatury spadną nawet do 13 stopni Celsjusza. Warto odnotować, że wiosna 2026 to potężna susza, z którą zmaga się większość kraju.

Pogoda na lato 2026 może mocno zaskoczyć

Wiosna 2026 jak dotąd nie rozpieszczała. Po ciepłym marcu przyszedł chłodny kwiecień, a prognozy na majówkę długo pozostawały niepewne. Modele pogodowe wskazują jednak, że wraz z początkiem lata sytuacja zacznie się gwałtownie zmieniać.

Według długoterminowych prognoz czerwiec ma być cieplejszy niż zwykle, natomiast prawdziwe uderzenie gorąca może nadejść w lipcu i sierpniu. Synoptycy przewidują temperatury przekraczające 30 stopni, a w największych miastach pojawią się również tropikalne noce, podczas których temperatura nie będzie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza.Upały, burze i gwałtowne zmiany pogody

Eksperci podkreślają, że lato 2026 nie będzie wyłącznie słoneczne i spokojne. Po okresach wysokich temperatur mogą pojawiać się gwałtowne burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem. Lokalnie możliwe będą podtopienia oraz nagłe ochłodzenia.

Najbardziej zmienny ma być czerwiec, kiedy ciepłe dni będą przeplatały się z chłodniejszymi okresami. Stabilniejsza aura ma nadejść dopiero w środku wakacji, ale właśnie wtedy prognozowane są największe upały.

Europa szykuje się na prawdziwy piec

Jeszcze goręcej ma być na południu Europy. Prognozy wskazują, że w Hiszpanii, Grecji i we Włoszech temperatury mogą regularnie przekraczać 35 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają także przed zwiększonym ryzykiem pożarów lasów oraz długimi falami gorąca.

Europa Zachodnia również odczuje skutki wysokich temperatur, choć tam problemem mają być przede wszystkim intensywne opady i gwałtowne burze. Z kolei Skandynawia ma doświadczyć cieplejszego niż zwykle, ale bardziej wilgotnego lata.

Turyści już śledzą prognozy

Pierwsze prognozy pogodowe rozgrzewają nie tylko synoptyków, ale również branżę turystyczną. Wysokie temperatury mogą sprawić, że część turystów zrezygnuje z wakacji w najbardziej gorących regionach Europy na rzecz chłodniejszych kierunków. Coraz więcej osób planujących urlopy już teraz sprawdza, gdzie latem 2026 będzie można odpocząć bez rekordowych upałów.

Meteorolodzy przypominają jednak, że prognozy długoterminowe mogą jeszcze się zmieniać. Jedno jest jednak pewne — spokojnego i przewidywalnego lata raczej nie należy się spodziewać.

