Wtorkowy Kubełek wraca do KFC!

12 maja do wszystkich restauracji KFC wraca długo wyczekiwana propozycja, która oferuje ikonicznego kurczaka w specjalnej cenie 19,99 zł. Powrót oferty sprzyja spotkaniom z bliskimi i celebrowaniu wspólnych posiłków. Rodzinny obiad, a może szybki wypad na miasto ze znajomymi? Trzy warianty Wtorkowego Kubełka sprawiają, że w zależności od apetytu każdy znajdzie coś dla siebie.

Dużo, więcej, najwięcej!

Wtorkowy Kubełek jest dostępny w trzech wielkościach, dzięki czemu łatwo dopasujesz go do okazji. W środku każdego wariantu to, co fani chrupiącego kurczaka lubią najbardziej - soczyste polędwiczki, pikantne Hot Wings i klasyczne nóżki Kentucky. KFC proponuje kultowe pozycje w specjalnych cenach:

11 kawałków złocistego kurczaka za 19,99 zł

3 Stripsy

6 Hot Wings

·2 Nóżki Kentucky

14 kawałków złocistego kurczaka za 24,99 zł

8 Hot Wings

4 Hot&Spicy Strips

2 Nóżki Kentucky

18 kawałków złocistego kurczaka za 29,99 zł

12 Hot Wings

4 Hot&Spicy Strips

2 Nóżki Kentucky

Promocja obowiązuje w każdy wtorek od 12 maja do odwołania. Jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie.