Wtorkowy Kubełek wraca do KFC!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-07 13:02

KFC przynosi dobrą wiadomość wszystkim fanom chrupiącego kurczaka. Wtorkowy Kubełek powraca do menu już 12 maja, a wtorek znów staje się ulubionym dniem w tygodniu. Przełóż weekendowe spotkania na wcześniej, bo Wtorkowy Kubełek najlepiej smakuje, kiedy dzielisz się nim z bliskimi. Pora na 11 kawałków złocistego kurczaka za 19,99 zł.

Wtorkowy Kubełek KFC znów dostępny. Kultowe produkty w specjalnych cenach

i

Autor: KFC/ Materiały prasowe

12 maja do wszystkich restauracji KFC wraca długo wyczekiwana propozycja, która oferuje ikonicznego kurczaka w specjalnej cenie 19,99 zł. Powrót oferty sprzyja spotkaniom z bliskimi i celebrowaniu wspólnych posiłków. Rodzinny obiad, a może szybki wypad na miasto ze znajomymi? Trzy warianty Wtorkowego Kubełka sprawiają, że w zależności od apetytu każdy znajdzie coś dla siebie.

Dużo, więcej, najwięcej!

Wtorkowy Kubełek jest dostępny w trzech wielkościach, dzięki czemu łatwo dopasujesz go do okazji. W środku każdego wariantu to, co fani chrupiącego kurczaka lubią najbardziej - soczyste polędwiczki, pikantne Hot Wings i klasyczne nóżki Kentucky. KFC proponuje kultowe pozycje w specjalnych cenach:

11 kawałków złocistego kurczaka za 19,99 zł

  •  3 Stripsy
  •  6 Hot Wings
  • ·2 Nóżki Kentucky

14 kawałków złocistego kurczaka za 24,99 zł

  •  8 Hot Wings
  •  4 Hot&Spicy Strips
  •  2 Nóżki Kentucky

18 kawałków złocistego kurczaka za 29,99 zł

  •  12 Hot Wings
  •  4 Hot&Spicy Strips
  •  2 Nóżki Kentucky

Promocja obowiązuje w każdy wtorek od 12 maja do odwołania. Jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie.

KFC

i

Autor: KFC/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki