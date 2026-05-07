Wtorkowy Kubełek wraca do KFC!

12 maja do wszystkich restauracji KFC wraca długo wyczekiwana propozycja, która oferuje ikonicznego kurczaka w specjalnej cenie 19,99 zł. Powrót oferty sprzyja spotkaniom z bliskimi i celebrowaniu wspólnych posiłków. Rodzinny obiad, a może szybki wypad na miasto ze znajomymi? Trzy warianty Wtorkowego Kubełka sprawiają, że w zależności od apetytu każdy znajdzie coś dla siebie.
Dużo, więcej, najwięcej!
Wtorkowy Kubełek jest dostępny w trzech wielkościach, dzięki czemu łatwo dopasujesz go do okazji. W środku każdego wariantu to, co fani chrupiącego kurczaka lubią najbardziej - soczyste polędwiczki, pikantne Hot Wings i klasyczne nóżki Kentucky. KFC proponuje kultowe pozycje w specjalnych cenach:
11 kawałków złocistego kurczaka za 19,99 zł
- 3 Stripsy
- 6 Hot Wings
- ·2 Nóżki Kentucky
14 kawałków złocistego kurczaka za 24,99 zł
- 8 Hot Wings
- 4 Hot&Spicy Strips
- 2 Nóżki Kentucky
18 kawałków złocistego kurczaka za 29,99 zł
- 12 Hot Wings
- 4 Hot&Spicy Strips
- 2 Nóżki Kentucky
Promocja obowiązuje w każdy wtorek od 12 maja do odwołania. Jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie.