Z tych pędów zrobisz świetny syrop na przeziębienie. Pospiesz się, sezon potrwa krótko

Wraz z nadejściem wiosny na sosnach wyrastają młode pędy, pełne witamin i prozdrowotnych substancji.

Te zielone dary lasu od lat stanowią naturalne wsparcie dla naszej odporności.

Czas na ich zebranie to zaledwie kilka tygodni – sprawdź, jak z nich skorzystać i przyrządzić domowy syrop!

Właściwości młodych pędów sosny

W dobie powrotu do natury, wiele osób szuka zdrowia w lesie. Tam można już znaleźć młode pędy sosny, niezwykle cenione w medycynie ludowej. Największą wartość mają właśnie wczesną wiosną. Obfitują w witaminę C, która wspiera układ immunologiczny, zwalcza infekcje i działa jako antyoksydant. Obecne w nich flawonoidy chronią układ krążenia oraz wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Z kolei garbniki działają ściągająco i pomagają w problemach żołądkowych. Specyficzny, leśny aromat pędów to zasługa olejków eterycznych, które mają właściwości rozgrzewające, antyseptyczne i ułatwiające wykrztuszanie. Dzięki kwasom żywicznym, pędy zwalczają bakterie i grzyby. To wszystko sprawia, że są niezastąpione w naturalnym leczeniu od pokoleń.

ZDROWY KOKTAJL KASI WĘSIERSKIEJ [ASMR] | ESKA XD - Fit vlog #48

Kiedy zbierać pędy sosny na syrop?

Najlepszym miesiącem na zbiory młodych pędów sosny jest maj. Należy szukać tych, które są jasne, elastyczne i pokryte żywicą. Najlepiej wybierać lasy z dala od szos i fabryk, co gwarantuje czystość surowca. Ważna zasada: zbierajmy rozsądnie, zostawiając część pędów na gałęzi, by drzewo mogło nadal zdrowo rosnąć.

Co można zrobić z pędów sosny?

Te wiosenne dary można wykorzystać na wiele sposobów. Hitem jest oczywiście syrop z pędów sosny, idealny na kaszel i infekcje. Z pędów zrobisz także aromatyczne napary, zdrowotne nalewki czy relaksujące dodatki do wody podczas kąpieli. W kuchni sprawdzą się jako baza do orzeźwiających lemoniad lub słodkich dodatków do deserów.

Wiosenne pędy sosny to darmowy skarb, po który warto wybrać się na spacer. Ze względu na swoje właściwości, stanowią nie tylko świetne lekarstwo, ale i ciekawy dodatek kulinarny. Zbierając je z szacunkiem do przyrody, zyskujemy naturalny środek wzmacniający organizm. Ten zielony surowiec zdecydowanie zasługuje na miejsce w każdym domu.

10