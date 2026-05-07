Matura 2026: język angielski rozszerzony. Co znalazło się w arkuszach CKE? Są już przecieki! [RELACJA NA ŻYWO 07.05.2026]

Matura 2026 z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co będzie na egzaminie?
Matura rozszerzona z języka angielskiego składa się z kilku części. Najpierw uczniowie rozwiązują zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, później przechodzą do tekstów pisanych, a następnie do zadań leksykalno‑gramatycznych. Na końcu czeka ich wypowiedź pisemna, która od lat budzi najwięcej emocji.
Co będzie tematem eseju na maturze rozszerzonej 2026 z angielskiego? Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się rozprawka (opinion essay) i list formalny oraz zagadnienia związane z życiem codziennym, wakacjami, a także nowinkami technicznymi jak sztuczna inteligencja. Czy te przewidywania okażą się trafne? Odpowiedź poznamy już wkrótcek, a wszystkie szczegóły znajdą się w naszej relacji.
Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze. Gdy tylko się pojawią, natychmiast zamieścimy je w relacji. Wraz z nimi opublikujemy również proponowane odpowiedzi i omówienia zadań przygotowane przez ekspertów. Dzięki temu maturzyści będą mogli szybko sprawdzić, jak poradzili sobie na egzaminie, a rodzice zrozumieją, z czym mierzyły się ich dzieci.
Po publikacji arkuszy rozpocznie się najgorętsza część dnia. Uczniowie porównują odpowiedzi, analizują trudniejsze fragmenty i próbują oszacować swój wynik. W naszej relacji znajdziecie nie tylko arkusze CKE, ale również rozwiązania zadań, z którymi mierzyli się tegoroczni maturzyści. Zanim to jednak nastąpi, sprawdźcie, z jakimi zadaniami musieli mierzyć się uczniowie w ubiegłym roku:
Matura 2026 to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodych ludzi. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, zostań z nami przez cały dzień. W relacji na żywo znajdziesz najświeższe informacje o przebiegu matury, komentarze uczniów, pojawiające się przecieki z matury, arkusze CKE oraz rozwiązania zadań.
Matura 2026: jęz. angielski na poziomie rozszerzonym 07.05.2026
9:38
Co znalazło się w arkuszu CKE z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym? W sieci pojawiły się już pierwsze nieoficjalne informacje o tematach eseju.
9:32
Przypominamy, że matury języka angielskiego na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Dla tego egzaminu nie ustanowiono progu zdawalności.
Uczniom zależy jednak na jak najlepszych wynikach z prostej przyczyny - są one bardzo istotne podczas rekrutacji na wybrane kierunki studiów.
9:29
Gdzie szukać odpowiedzi do zadań maturalnych z języka angielskiego? Znajdziecie je wkrótce u nas!
9:25
Egzamin maturalny to ogromny stres, który szybko mija. Przypominają o tym zeszłoroczni maturzyści, dodając otuchy tym, którzy właśnie mierzą się z maturą
jako zeszłoroczna maturzystka powiem wam, że za rok już nikt z was nie będzie pamiętał o tych maturach, wynikach itd więc naprawdę bierzcie to na luz wszystko, ja nie miałam idealnych wyników a dostałam się na wybrane studia za granicą na PUBLICZNEJ uczelni :) #matura2026— nicole ⭐️ (@hejkamorelka00) May 7, 2026
9:22
O godz. 14:00 rozpocznie się egzamin z historii muzyki. Ten przedmiot należy do rzadko wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do tego egzaminu złożyło 431 tegorocznych absolwentów.
9:11
Egzamin maturalny z jęz. angielskiego na poziomie rozszerzonym trwa w najlepsze. Pierwsze komentarze powinny pojawić się za co najmniej kilkadziesiąt minut, gdy pierwsi uczniowie opuszczą już sale egzaminacyjne po rozwiązaniu zadań.
9:05
7 maja ponad 272,2 tys. zdających przystąpi do #matura2026 z jęz. angielskiego jako przedmiotu dodatkowego, w tym:— CKE (@CKE_PL) May 7, 2026
🟠ponad 259,6 tys. - na poziomie rozszerzonym
🟠ponad 12,6 tys. - na poziomie dwujęzycznym.
J. angielski to najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy.
9:04
W czwartek, 7.05.2026 r. uczniowie zmierzą się nie tylko z rozszerzoną maturą z języka angielskiego, ale też z egzaminem z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym
9:00
Minęła godzina 9:00. Przed uczniami 150 minut ogromnego skupienia i stresu. Trzymamy kciuki!
8:48
Jak będzie przebiegała matura z jęz. angielskiego? Na początku egzaminu uczniowie rozwiążą zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, później przejdą do tekstów pisanych i zadań leksykalno‑gramatycznych.
Na końcu czeka ich wypowiedź pisemna, która budzi najwięcej emocji
8:37
Ostatnie odliczanie. Emocje rosną z każdą minutą...
Dzisiaj pierwszy raz w życiu bede pisała rozprawkę po angielsku pozdrawiam XDDD#matura2026— Carolina (@inezkapinezka00) May 7, 2026
8:18
Wśród maturalnych przewidywań na język angielski rozszerzony pojawia się również zadanie związane ze stworzeniem listu formalnego. Co to jest i jak go napisać?
8:09
Im bliżej rozpoczęcia egzaminu z jęz. angielskiego, tym częściej w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o przeciekach. Niektórzy publikują nawet zdjęcia rzekomych arkuszy CKE. Czy są prawdziwe? Raczej nie. Dlatego bądźcie czujni i polegajcie na swojej wiedzy, a nie na ofertach z internetu!
8:00
Do rozpoczęcia egzaminu została już tylko godzina. Uczniowie są już najprawdopodobniej w drodze do szkół. Równo o godz. 9:00 otrzymają arkusze CKE z zadaniami z jęz. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Na ich rozwiązanie będą mieli 150 minut.
7:53
Emocje rosną...
Jestem już tak zmęczony.. powinna być jednodniowa przerwa przed rozszerzeniami #matura2026 pic.twitter.com/iLp23Ru2zp— Oshee (@oshee_comment) May 7, 2026
7:45
Dlaczego uczniowie tak chętnie wybierają język angielski rozszerzony na maturze? To proste. Ten egzamin może okazać się przepustką do dalszego etapu edukacji. Wynik z jęz. angielskiego często decyduje o dostaniu się na wymarzone studia.
7:41
Im bliżej godziny 9:00, tym emocje coraz silniejsze...
dzisiaj angielski dwujęzyczny a mój największy problem to to że rzęsy mi się nie chcą ładnie zakręcić #matura2026 pic.twitter.com/gzySPTHFQD— Citrine🍉 (@citrineahegao) May 7, 2026
7:33
Z jakimi zadaniami mierzyli się uczniowie podczas tegorocznej matury próbnej? Być może "prawdziwy" egzamin będzie bardzo podobny.
7:20
Czego można spodziewać się na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym? Te zadania to absolutne pewniaki!
7:11
Czym jest opinion essay i jak go napisać? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule
7:00
W mediach społecznościowych pojawiają się informacje o przeciekach. Zamiast jednak polegać na niekoniecznie prawdziwych informacjach, warto powtórzyć wiadomości, np. rozwiązując quiz.
6:54
Trwa ostatnie odliczanie. Za niewiele ponad 2 godziny uczniowie otrzymają arkusze CKE z zadaniami.
6:45
Zaczynamy relację z matury 2026 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To już czwarty dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Śledźcie informacje na bieżąco!