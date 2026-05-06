Matura rozszerzona angielski 2026. Rozprawka - jak napisać opinion essay? Przykłady, zwroty

Opinion essay matura angielski. Czym jest i o czym warto pamiętać?

Rozprawka wyrażająca opinię (opinion essay) to jeden z najczęstszych typów tekstów na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Twoim zadaniem jest ustosunkowanie się do tezy podanej w poleceniu, wyrażenie własnego zdania oraz poparcie go trafnymi i logicznymi argumentami. Pamiętaj, że egzaminatorzy CKE oceniają nie tylko Twój zasób słownictwa i poprawność gramatyczną, ale także umiejętność ułożenia myśli w przejrzystą formę.

Kluczowe zasady, o których musisz pamiętać podczas pisania rozprawki:

Limit słów: Twoja praca powinna mieścić się w przedziale od 200 do 250 słów. Znaczne przekroczenie lub niedobór słów skutkuje utratą punktów.

Styl formalny: Opinion essay wymaga oficjalnego tonu. Unikaj skrótów (np. pisz do not zamiast don't), potocznego słownictwa (slangu) oraz idiomów charakterystycznych dla mowy potocznej.

Wyraźna teza: Twoja opinia musi być jasna od samego początku i konsekwentnie podtrzymywana w całej pracy.

Jak napisać rozprawkę po angielsku na maturze? Poznaj idealną strukturę

Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów za formę i kompozycję, Twój tekst musi być podzielony na wyraźne akapity. Najlepiej sprawdza się klasyczny podział na cztery części. Taka struktura ułatwi Ci logiczne poprowadzenie wywodu i sprawi, że tekst będzie czytelny dla egzaminatora.

1. Wstęp (Introduction). We wstępie musisz wprowadzić czytelnika w temat (tzw. zdanie wprowadzające) oraz jasno określić swoje stanowisko (teza). Nie używaj tu jeszcze konkretnych argumentów. Egzaminator po przeczytaniu wstępu musi wiedzieć, czy zgadzasz się z twierdzeniem z polecenia, czy nie.

2. Rozwinięcie - Akapit 1 (Body paragraph 1). Tutaj przedstawiasz swój pierwszy, główny argument popierający Twoją tezę. Rozpocznij od zdania tematycznego (Topic Sentence), a następnie rozwiń je, dodając szczegóły, wyjaśnienia lub przykłady z życia.

3. Rozwinięcie - Akapit 2 (Body paragraph 2). W tym akapicie wprowadzasz drugi argument. Struktura jest taka sama jak w poprzednim punkcie. Ważne, aby oba akapity rozwinięcia płynnie się ze sobą łączyły za pomocą odpowiednich spójników.

4. Zakończenie (Conclusion). Zakończenie to podsumowanie Twojej pracy. Należy w nim sparafrazować (napisać innymi słowami) tezę ze wstępu oraz krótko podsumować przedstawione argumenty. Pamiętaj, aby w zakończeniu nie wprowadzać już żadnych nowych myśli ani argumentów.

Opinion essay matura zwroty. Słownictwo, które punktuje

Stosowanie zaawansowanych łączników (linkers) oraz utartych zwrotów to klucz do sukcesu na poziomie rozszerzonym. Poniżej znajdziesz opinion essay matura zwroty, podzielone na sekcje, które pomogą Ci zbudować płynny i profesjonalny tekst.

Wyrażanie opinii (Wstęp):

I strongly believe that... (Mocno wierzę, że...)

From my point of view... (Z mojego punktu widzenia...)

It is my firm conviction that... (Jestem głęboko przekonany, że...)

I entirely agree / disagree with the statement that... (Całkowicie zgadzam/nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że...)

Wprowadzanie i łączenie argumentów (Rozwinięcie):

First and foremost... (Przede wszystkim...)

One of the main arguments in favour of... is... (Jednym z głównych argumentów za... jest...)

Furthermore, / Moreover, / In addition to this... (Co więcej, / Ponadto...)

For instance, / For example, / A prime example of this would be... (Na przykład, / Dobrym tego przykładem jest...)

Podsumowanie (Zakończenie):

Taking everything into consideration... (Biorąc wszystko pod uwagę...)

To sum up, / In conclusion... (Podsumowując...)

All things considered, it seems to me that... (Biorąc wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że...)

Przykłady rozprawek po angielsku do matury. Jak zaplanować treść?

Przygotowując się do egzaminu, warto przeanalizować przykłady rozprawek po angielsku do matury i spróbować samodzielnie stworzyć plan (outline) dla różnych tematów. Najczęstsze zagadnienia na maturze rozszerzonej dotyczą technologii, ekologii, edukacji oraz zmian społecznych.

Przykładowy temat: Wielu ludzi uważa, że tradycyjne książki drukowane wkrótce całkowicie znikną, wyparte przez e-booki i audiobooki. Napisz rozprawkę, w której wyrazisz i uzasadnisz swoją opinię na ten temat.

Przykładowy plan (Outline):

Wstęp: Zarysowanie problemu cyfryzacji czytelnictwa. Teza: Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem; książki drukowane przetrwają ze względu na swoją wartość sentymentalną i zdrowotną.

Argument 1: Fizyczne doznania i wartość kolekcjonerska. (Słowa kluczowe: tangible experience, collectable items, sensory involvement).

Argument 2: Odpoczynek od ekranów. (Słowa kluczowe: digital detox, eye strain, reducing screen time).

Zakończenie: Choć formaty cyfrowe są wygodne, tradycyjne książki oferują unikalne korzyści, co gwarantuje ich przetrwanie na rynku.

Przed napisaniem pełnego tekstu zawsze rozpisz sobie taki krótki plan na brudnopisie. Dzięki temu unikniesz chaosu w trakcie pisania.

Przykład rozprawki (opinion essay) z matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym 2025

Polecenie: W dobie nowoczesnych technologii pojawił się pomysł, aby zajęcia na uczelniach odbywały się wyłącznie w trybie online. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony tego rozwiązania.

Przykład:

The relentless advancement of technology has transformed many aspects of our lives, including higher education. Consequently, the idea of universities conducting all their classes exclusively online has gained significant traction. While this proposal offers some appealing benefits, it also raises serious concerns that must be considered.

On the one hand, the primary argument in favour of online learning is its unparalleled flexibility and accessibility. Students could access lectures and materials from anywhere in the world, fitting their studies around work or family commitments. Moreover, this model could significantly reduce costs associated with accommodation and daily commuting, making higher education more affordable for a wider range of people. This convenience allows learners to study at their own pace, which can lead to a more personalised and efficient educational experience.

On the other hand, critics rightly point out the significant disadvantages of a fully digital campus. A complete lack of face-to-face interaction would deprive students of the vibrant social life and networking opportunities integral to the university experience, potentially leading to feelings of isolation. Furthermore, many practical subjects, like medicine or engineering, require hands-on training in laboratories that cannot be effectively replicated in a virtual environment. Studies have also suggested that online coursework can sometimes lead to lower grades and reduced engagement compared to in-person classes.

To sum up, while a fully online university system promises convenience and accessibility, it threatens to diminish the quality of both the social and practical aspects of higher education. In my opinion, instead of a complete replacement of the traditional model, a blended approach would be the most beneficial path. Combining the flexibility of online lectures with essential on-campus practical sessions and social events could offer the best of both worlds for the future of academia.

Wyjaśnienie zaznaczonych zwrotów:

Consequently: Wprowadza związek przyczynowo-skutkowy, pokazując rezultat wcześniejszego zdania.

While this proposal offers some appealing benefits, it also raises serious concerns that must be considered: Typowa teza dla rozprawki "za i przeciw", zapowiadająca przedstawienie obu stron medalu.

On the one hand: Klasyczny zwrot rozpoczynający prezentację argumentów "za".

Moreover / Furthermore: Używane do dodania kolejnego argumentu wspierającego daną stronę dyskusji.

On the other hand: Wprowadza argumenty "przeciw", tworząc kontrast z poprzednim akapitem.

To sum up: Sygnalizuje rozpoczęcie podsumowania i zakończenia eseju.

Sygnalizuje rozpoczęcie podsumowania i zakończenia eseju. In my opinion: Kluczowy zwrot dla opinion essay, w którym autor jasno przedstawia swoje własne stanowisko.