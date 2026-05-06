Matura rozszerzona angielski 2026. Jak napisać list formalny? Przykłady, zwroty

Matura 2026 z języka angielskiego (poziom rozszerzony): Arkusze CKE i odpowiedzi

Gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, znajdziesz je w tym artykule. Oprócz tego przygotujemy propozycje odpowiedzi do wszystkich zadań, aby pomóc Ci oszacować Twój wynik. Odświeżaj stronę w dniu egzaminu, by być na bieżąco!

List formalny matura angielski: Najważniejsze zasady w 2026 roku

Pisanie tekstów na poziomie rozszerzonym wymaga przestrzegania ściśle określonych reguł narzuconych przez CKE. Wypowiedź pisemna musi liczyć od 200 do 250 słów. Należy pamiętać, że przekroczenie lub niedobór tej liczby może skutkować utratą punktów. Styl listu formalnego musi być w pełni oficjalny. Oznacza to, że musisz bezwzględnie unikać pewnych elementów charakterystycznych dla języka potocznego.

Kluczowe zasady stylu formalnego to:

Brak form skróconych: Zamiast "I'm", "don't" czy "can't", używaj pełnych form: "I am", "do not", "cannot".

Zamiast "I'm", "don't" czy "can't", używaj pełnych form: "I am", "do not", "cannot". Brak słownictwa potocznego i slangu: Unikaj słów takich jak "cool", "kids" czy "guy". Zastępuj je odpowiednikami formalnymi, np. "excellent", "children", "man".

Unikaj słów takich jak "cool", "kids" czy "guy". Zastępuj je odpowiednikami formalnymi, np. "excellent", "children", "man". Ograniczenie czasowników złożonych (phrasal verbs): Zamiast "find out" użyj "discover", a zamiast "set up" – "establish".

Zamiast "find out" użyj "discover", a zamiast "set up" – "establish". Strona bierna: Użycie strony biernej (np. "It is believed that...") podnosi formalny ton wypowiedzi i jest wysoko punktowane przez egzaminatorów.

Jak napisać list formalny po angielsku na maturze? Krok po kroku

Każdy list formalny musi opierać się na przejrzystej strukturze. Egzaminatorzy CKE oceniają nie tylko poprawność językową, ale także kompozycję tekstu. Podział na akapity jest obowiązkowy. Poniżej znajduje się schemat, który warto zastosować podczas egzaminu.

1. Zwrot rozpoczynający: List należy rozpocząć od oficjalnego powitania. Jeśli nie znasz nazwiska adresata, użyj formy ogólnej. Jeśli je znasz, zwrot musi być do niego dopasowany.

2. Wstęp (Akapit 1): To miejsce na określenie celu, w jakim piszesz. Należy tu krótko i rzeczowo wyjaśnić powód kontaktu, np. reakcja na artykuł w gazecie lub złożenie skargi.

3. Rozwinięcie (Akapity 2-3): Jest to najważniejsza część pracy. Tutaj musisz odnieść się do dwóch elementów polecenia z arkusza (np. opisać problem i zaproponować rozwiązania). Pamiętaj, aby Twoje argumenty były logiczne, a akapity łączyły się ze sobą za pomocą odpowiednich spójników (linking words).

4. Zakończenie (Akapit 4): Podsumowanie listu. W tym miejscu należy wyrazić swoje oczekiwania wobec adresata (np. prośba o szybką odpowiedź lub podjęcie działań).

5. Zwrot kończący i podpis: List musi kończyć się formalnym pożegnaniem dopasowanym do powitania z pierwszego punktu, po którym następuje podpis (zazwyczaj jako XYZ).

List formalny angielski zwroty: Co warto zapamiętać?

Odpowiednie słownictwo to klucz do sukcesu. Poniżej zebrano zwroty, które idealnie sprawdzą się w każdym z akapitów i pomogą utrzymać odpowiedni, oficjalny ton wypowiedzi.

Powitania: Dear Sir/Madam (gdy nie znasz nazwiska), Dear Mr Smith / Dear Ms Jones (gdy znasz nazwisko adresata).

Dear Sir/Madam (gdy nie znasz nazwiska), Dear Mr Smith / Dear Ms Jones (gdy znasz nazwisko adresata). Rozpoczęcie listu: I am writing to express my dissatisfaction with... (Piszę, aby wyrazić niezadowolenie z...), I am writing in response to the article published in... (Piszę w odpowiedzi na artykuł opublikowany w...), I am writing to draw your attention to... (Piszę, aby zwrócić Państwa uwagę na...).

I am writing to express my dissatisfaction with... (Piszę, aby wyrazić niezadowolenie z...), I am writing in response to the article published in... (Piszę w odpowiedzi na artykuł opublikowany w...), I am writing to draw your attention to... (Piszę, aby zwrócić Państwa uwagę na...). Wprowadzanie argumentów: First of all... (Przede wszystkim...), Furthermore / Moreover... (Co więcej...), Another point worth mentioning is... (Kolejną kwestią wartą wspomnienia jest...).

First of all... (Przede wszystkim...), Furthermore / Moreover... (Co więcej...), Another point worth mentioning is... (Kolejną kwestią wartą wspomnienia jest...). Wyrażanie opinii: It is my firm belief that... (Głęboko wierzę, że...), From my perspective... (Z mojej perspektywy...).

It is my firm belief that... (Głęboko wierzę, że...), From my perspective... (Z mojej perspektywy...). Zakończenie listu: I look forward to hearing from you. (Czekam na odpowiedź z Państwa strony.), I hope you will take my comments into consideration. (Mam nadzieję, że wezmą Państwo moje uwagi pod uwagę.).

I look forward to hearing from you. (Czekam na odpowiedź z Państwa strony.), I hope you will take my comments into consideration. (Mam nadzieję, że wezmą Państwo moje uwagi pod uwagę.). Pożegnania: Yours faithfully (jeśli list zaczynał się od Dear Sir/Madam), Yours sincerely (jeśli list zaczynał się od nazwiska, np. Dear Mr Smith).

Przykład listu formalnego z matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym 2025

Polecenie: Obecnie większość ludzi nie zna bliżej swoich sąsiadów. Napisz list do gazety anglojęzycznej, w którym omówisz korzyści płynące z budowania relacji z sąsiadami, oraz przedstawisz swój pomysł na akcję, która byłaby okazją do sąsiedzkich spotkań.

Przykład:

To the Editor,

I am writing to express my concern about a widespread social trend: the growing anonymity in our neighbourhoods. It seems that in our fast-paced, digitally-connected world, we have forgotten the people who live right next door. I believe this is a significant loss, and I would like to outline the benefits of rebuilding these local connections.

Firstly, fostering good relationships with neighbours significantly enhances our sense of security. When people know and trust each other, they are more likely to look out for one another’s homes and report any suspicious activity. Secondly, a strong neighbourhood network provides invaluable social support, combating the loneliness that many people experience. Simple interactions can blossom into genuine friendships and create a feeling of belonging that online communities cannot replicate.

To help reverse this trend, I would like to propose an initiative I call the "Annual Neighbourhood Skills Fair." The idea is for residents to gather in a local park or community centre for a day to share their hobbies and skills. One person could offer a short lesson on basic gardening, another could demonstrate how to bake bread, and a third could teach simple bike repairs. This would not only be a practical event but also a natural and engaging way for people to meet and interact.

I am convinced that by creating opportunities for positive interaction, we can transform our streets from mere collections of houses into vibrant, supportive communities.

Yours faithfully,

A Concerned Resident

Wyjaśnienie zaznaczonych zwrotów:

To the Editor,: Standardowy, formalny zwrot rozpoczynający list do redakcji, gdy nie znamy nazwiska redaktora.

Standardowy, formalny zwrot rozpoczynający list do redakcji, gdy nie znamy nazwiska redaktora. I am writing to express my concern about...: Klasyczny zwrot służący do jasnego określenia celu listu już na samym początku.

Klasyczny zwrot służący do jasnego określenia celu listu już na samym początku. I believe this is a significant loss, and I would like to outline...: Zwrot wprowadzający opinię autora i zapowiadający strukturę dalszej części listu (przedstawienie korzyści).

Zwrot wprowadzający opinię autora i zapowiadający strukturę dalszej części listu (przedstawienie korzyści). To help reverse this trend, I would like to propose an initiative...: Bardzo czytelne i eleganckie przejście od opisu problemu do przedstawienia propozycji rozwiązania.

Bardzo czytelne i eleganckie przejście od opisu problemu do przedstawienia propozycji rozwiązania. This would not only be... but also...: Struktura gramatyczna używana do podkreślenia podwójnej korzyści płynącej z danego pomysłu.

Struktura gramatyczna używana do podkreślenia podwójnej korzyści płynącej z danego pomysłu. I am convinced that...: Mocny zwrot wyrażający głębokie przekonanie autora, idealny do podsumowania i wzmocnienia końcowego przesłania.

Mocny zwrot wyrażający głębokie przekonanie autora, idealny do podsumowania i wzmocnienia końcowego przesłania. Yours faithfully,: Formalne zakończenie listu, stosowane, gdy list zaczyna się od "Dear Sir/Madam" lub "To the Editor,".