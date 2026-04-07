Fitnessowy boom w Krakowie! Sieć siłowni rośnie z 2 do 10 klubów i oferuje darmowe wejście

Rozbudowa sieci to odpowiedź na rosnące zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród krakowian. W ramach jednego karnetu klubowicze mogą korzystać ze wszystkich lokalizacji, co daje dużą swobodę w planowaniu treningów.

- Rozbudowa sieci Well Fitness w Krakowie to przede wszystkim wygoda oraz lepsza dostępność dla naszych klubowiczów. Większa liczba lokalizacji sprawia, że mogą dopasować trening do swojego planu dnia, wybierając klub, który jest najbliżej ich codziennych aktywności zawodowych czy prywatnych. To pomaga ograniczyć bariery i sprzyja regularności, kluczowej w osiąganiu celów treningowych - mówi Marta Grabeus, Dyrektor Działu Marketingu Well Fitness.

Kino na bieżni i trening w stylu oldschool

Krakowskie kluby Well Fitness oferują różnorodne strefy treningowe. Wśród nich znajdziemy m.in. Oldschool z klasycznym sprzętem do treningu siłowego czy Cinema Cardio, gdzie ćwiczenia cardio odbywają się przy projekcji filmów na dużym ekranie.

Nie brakuje też nowoczesnych rozwiązań. W mieście działają strefy HYROX – jedna już funkcjonuje w klubie przy Al. Pokoju 78, a druga zostanie uruchomiona w połowie kwietnia w klubie przy ul. Bratysławskiej.

Dodatkowo na klubowiczów czekają m.in.:

korty do squasha

boiska do piłki nożnej i streetballa

strefy sztuk walki i OCR

sala do indoor cyclingu

trampoliny i stoły do ping-ponga

Największy klub w mieście – Well Fitness Solvay – ma aż 5200 m² powierzchni i oferuje 20 różnych stref treningowych, a także saunę.

- Posiadanie dziesięciu klubów w Krakowie pozwala nam tworzyć miejsca o indywidualnym charakterze, odpowiadające na różne potrzeby naszych klubowiczów. Każdy klub ma swoją duszę i specjalizację, dzięki czemu klubowicze mogą eksperymentować z różnymi formami aktywności w ramach jednego karnetu - dodaje Marta Grabeus.

Program dla początkujących

Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z siłownią, mogą skorzystać z programu Well Start. W jego ramach klubowicze poznają wszystkie strefy treningowe i uczą się prawidłowo korzystać ze sprzętu.

Darmowe wejście w kwietniu

Sieć przygotowała też specjalną akcję dla nowych osób. W kwietniu każdy może skorzystać z jednorazowego darmowego wejścia do dowolnego klubu Well Fitness w Polsce.

Well Fitness to dziś ponad 90 klubów w 50 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi czy Wrocławiu. W większości z nich można trenować 24 godziny na dobę, a z siłowni mogą korzystać już osoby od 14. roku życia.