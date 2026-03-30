W Krakowie, przy ulicy Długiej, jeden z graczy Eurojackpot wygrał 251 244,30 zł.

Wygrana padła w ostatnim losowaniu i, choć nie jest to główna kumulacja, stanowi znaczącą sumę dla zwycięzcy.

Eurojackpot to popularna gra liczbowa, w której typuje się 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12; koszt zakładu to 12,5 zł.

Krakowski szczęśliwiec i jego nagroda w Eurojackpot

Eurojackpot to popularna gra liczbowa, która przyciąga graczy z wielu krajów Europy. Zasady są proste, choć trafienie wszystkich liczb wcale nie należy do łatwych. Gra polega na poprawnym wytypowaniu 5 liczb z puli 50 oraz dodatkowo 2 liczb z 12. To właśnie ta kombinacja decyduje o najwyższych wygranych, które często sięgają setek milionów złotych. Koszt pojedynczego zakładu wynosi 12,5 zł, co dla wielu graczy stanowi niewielką inwestycję w marzenia o wielkiej wygranej.

Wygrana IV stopnia w Krakowie pokazuje, że nawet bez trafienia głównej nagrody można nieźle się wzbogacić. Kwota 251 244,30 zł zł to suma, która może znacząco wpłynąć na życie zwycięzcy. Dla jednych będzie to okazja do zakupu nowego samochodu, dla innych wkład własny na mieszkanie, a jeszcze inni zdecydują się na podróż życia lub zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny. Liczby wylosowane we wtorek to: 9, 15, 23, 43, 48 oraz 3 i 5.

Zwycięzca nie dostanie jednak takich pieniędzy na konto. Przelew zostanie pomniejszony o 25 124,43 zł - czyli 10-procentowy podatek od wygranej. To oznacza, że gracz z Krakowa, który wygrał w Eurojackpot może liczyć na wypłatę wygranej w wysokości 226 119,87 zł.

Sonda Grałeś kiedyś w Eurojackpot? TAK NIE

Eurojackpot: Jak grać i marzyć o fortunie?

Takie historie zawsze rozbudzają wyobraźnię i sprawiają, że kolejne osoby chętniej sięgają po kupony. W końcu każdy chce choć na chwilę poczuć dreszczyk emocji związany z możliwością wygranej. Krakowski przypadek udowadnia, że szczęście może uśmiechnąć się do każdego – wystarczy odrobina odwagi, niewielka kwota i odrobina wiary w swój typ.

Gra w Eurojackpot jest dostępna w kolekturach Lotto w całej Polsce, a także online, co ułatwia udział w losowaniach. Losowania odbywają się w każdy wtorek o godz. 20.15 i w piątki o godz. 20.00.