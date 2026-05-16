Atak w centrum Modeny

Do wstrząsających wydarzeń doszło w sobotę po południu w centrum Modeny, na jednej z głównych ulic miasta, Via Emilia Centro. Jak informuje RaiNews.it, około godziny 16:30 kierowca samochodu osobowego z ogromną prędkością wjechał w grupę idących chodnikiem ludzi, raniąc około dziesięciu osób. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd zatrzymał się dopiero na witrynie jednego ze sklepów. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne jednostki policji i służb ratunkowych.

Sprawcą zdarzenia okazał się 31-letni Włoch marokańskiego pochodzenia. Mężczyzna, mieszkający na co dzień w prowincji Modena, po rozbiciu samochodu próbował uciec z miejsca zdarzenia. W ręku trzymał nóż. Zanim został zatrzymany, zdążył ranić jednego z goniących go mężczyzn. Obecnie przebywa na komisariacie, gdzie jest przesłuchiwany. Motywy jego działania wciąż nie są znane.

Bohaterska postawa przechodniów

Do ujęcia napastnika przyczyniła się niezwykła odwaga czterech przypadkowych przechodniów. Gdy zobaczyli, że sprawca ucieka, ruszyli za nim w pościg. Mimo że był uzbrojony, udało im się go obezwładnić i przytrzymać do czasu przybycia policji. Ich postawę docenił burmistrz Modeny.

- Muszę podziękować czterem obywatelom za niezwykłą odwagę. Ruszyli za nim w pościg i powalili go na ziemię. Jeden z nich został lekko ranny nożem zadanym przez tego trzydziestolatka, ale powalili go na ziemię, schwytali i przekazali służbom

- relacjonował Massimo Mezzetti, cytowany przez RaiNews.it

Tragiczny bilans ataku. Kobieta straciła nogi

Burmistrz Modeny w rozmowie z Rainews24 przekazał dramatyczne informacje o stanie poszkodowanych. W ataku rannych zostało łącznie osiem osób.

- Jest 8 rannych, cztery z nich poważnie - poinformował burmistrz.

Najciężej ranna została 55-letnia kobieta, która znalazła się na drodze pędzącego auta. Jej obrażenia były tak rozległe, że lekarze podjęli dramatyczną decyzję.

- Jedna z nich jest w bardzo, bardzo ciężkim stanie, ponieważ została uderzona czołowo przez samochód i niestety jej nogi musiały zostać amputowane - dodał cytowany przez portal Mezzetti i nazwał sprawcę "szaleńcem".

WATCH: Video shows driver ramming crowd near center of Modena, Italy; 8 injured including 2 seriously wounded. pic.twitter.com/tBOs9tOSAz— Scope Report (@ScopeReport_) May 16, 2026

Premier Włoch reaguje na dramat

Głos w sprawie dramatycznych wydarzeń w Modenie zabrała premier Włoch, Giorgia Meloni. W mediach społecznościowych wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich heroiczną postawę.

- To, co wydarzyło się dzisiaj w Modenie, gdzie mężczyzna potrącił kilku pieszych, a następnie miał pchnąć nożem przechodnia, jest bardzo poważne. Wyrażam moją bliskość z osobami rannymi i ich rodzinami. Składam również podziękowania obywatelom, którzy z odwagą wkroczyli, by powstrzymać sprawcę, oraz siłom porządkowym za ich interwencję. Rozmawiałem z burmistrzem i pozostaję w stałym kontakcie z władzami, aby śledzić rozwój wydarzeń. Wierzę, że sprawca w pełni odpowie za swoje czyny

- napisała premier.