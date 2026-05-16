Donald Trump triumfuje: Zginął jeden z najbardziej poszukiwanych terrorystów świata

Dawid Piątkowski
PAP
2026-05-16 7:14

Donald Trump poinformował o śmierci jednego z najważniejszych terrorystów ISIS. Według prezydenta USA Abu-Bilal al-Minuki zginął podczas wspólnej operacji wojsk amerykańskich i nigeryjskich. Przywódca USA ogłosił, że eliminacja terrorysty ma poważnie osłabić działalność Państwa Islamskiego.

Trump ogłosił śmierć ważnego terrorysty ISIS

Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę rano, że podczas nocnej operacji przeprowadzonej wspólnie przez amerykańskie wojsko i siły Nigerii zginął Abu-Bilal al-Minuki — zastępca dowódcy Państwa Islamskiego (ISIS).

- Dzisiejszej nocy, z mojego polecenia, dzielne siły amerykańskie oraz Siły Zbrojne Nigerii bezbłędnie przeprowadziły skrupulatnie zaplanowaną i niezwykle złożoną misję, mającą na celu wyeliminowanie z pola walki najbardziej aktywnego terrorysty na świecie - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Abu-Bilal al-Minuki nie żyje. „Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki”

Amerykański prezydent przekazał, że Abu-Bilal al-Minuki ukrywał się na terenie Afryki, jednak służby miały na bieżąco monitorować jego działania. Trump podkreślił również, że śmierć terrorysty ma znacząco osłabić działalność ISIS na świecie.

- Abu-Bilal al-Minuki, zastępca dowódcy ISIS na całym świecie, sądził, że uda mu się ukryć w Afryce, ale nie miał pojęcia, że dysponowaliśmy źródłami, które na bieżąco informowały nas o jego poczynaniach. Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów. Wraz z jego wyeliminowaniem globalna działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu. Dziękuję rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji - oznajmił amerykański prezydent

Abu-Bilal al-Minuki był jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów

Abu-Bilal al-Minuki, znany również jako Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki, był obywatelem Nigerii. Według ustaleń służb kierował Prowincją Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego.

W 2023 roku amerykański Departament Stanu umieścił go na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów świata.

