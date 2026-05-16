Nowy długi weekend w 2026 roku już pewny! Polacy dostaną dodatkowe wolne. Rodzice otworzą grille, uczniowie obejdą się smakiem

Karolina Piątkowska
2026-05-16 4:45

W 2026 roku Polacy zyskają dodatkowy długi weekend. Wszystko przez układ kalendarza i przepisy Kodeksu pracy. Rząd już potwierdził, że piątek 14 sierpnia będzie wolny dla pracowników administracji rządowej, bo przypadające dzień później święto wypada w sobotę. Wielu pracowników prywatnych firm także może liczyć na dodatkowy odpoczynek. Uczniowie jednak nie mają powodów do radości – wakacje skończą się wcześniej niż ten weekend.

  • Święto 15 sierpnia w 2026 r. wypada w sobotę.
  • Rząd ogłosił już 14 sierpnia dniem wolnym dla administracji.
  • Czy prywatne firmy też dadzą wolne i kto zdecyduje o jego terminie?

Dodatkowy dzień wolny w sierpniu 2026

W 2026 roku Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia, wypadają w sobotę. A to oznacza jedno – pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Rząd zdecydował, że dla administracji państwowej takim dniem będzie piątek 14 sierpnia. Dzięki temu powstanie trzydniowy weekend.

Choć decyzja formalnie dotyczy urzędników i pracowników służby cywilnej, wiele firm prywatnych zwykle stosuje podobne rozwiązania. To oznacza, że tysiące Polaków mogą szykować się na sierpniowy odpoczynek, wyjazdy i rodzinne grille.

Pracownik nie wybiera sam terminu wolnego

Wokół dodatkowego dnia wolnego co roku pojawiają się wątpliwości. Wielu pracowników uważa, że sami mogą zdecydować, kiedy odbiorą wolne za święto przypadające w sobotę. Tymczasem przepisy są jasne – termin ustala pracodawca.

Zgodnie z art. 130 §2 Kodeksu pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy. Pracodawca musi więc wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Najczęściej firmy wybierają właśnie piątek poprzedzający sobotnie święto, bo pozwala to stworzyć długi weekend.

Polacy uwielbiają długie weekendy

Długie weekendy od lat są w Polsce prawdziwym fenomenem. Coraz więcej osób planuje wtedy krótkie wyjazdy, wypoczynek poza miastem albo rodzinne spotkania. Eksperci rynku pracy podkreślają, że pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści z dodatkowego odpoczynku pracowników.

W 2026 roku okazji do przedłużonego relaksu będzie kilka, choć kalendarz nie rozpieszcza tak bardzo jak w poprzednich latach. Sierpniowy weekend może jednak okazać się jednym z najchętniej wykorzystywanych terminów urlopowych.

Galeria zdjęć 13
