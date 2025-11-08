Rok 2026 oferuje niewiele naturalnych długich weekendów, ale sprytne planowanie urlopu może to zmienić.

Wykorzystaj dni wolne wypadające w tygodniu, aby cieszyć się dłuższym wypoczynkiem przy minimalnej liczbie dni urlopowych.

Grudzień 2026 to wyjątkowa okazja na aż jedenaście dni wolnego, biorąc zaledwie trzy dni urlopu.

Sprawdź, jak optymalnie zaplanować urlop w 2026 roku, by maksymalnie wykorzystać dni wolne od pracy!

Długie weekendy. Kiedy warto wziąć urlop w 2026 roku?

W 2026 roku długich weekendów będzie niewiele. Sporo dni ustawowo wolnych od pracy wypada w niedzielę. Na szczęście sytuacja nie jest do końca beznadziejna i jeśli oszczędzamy dni urlopowe, uda nam się trochę przedłużyć niektóre weekendy. Pierwsza okazja nadarzy się już w styczniu. 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy, w 2026 roku wypada w czwartek, wolnym dniem jest także 6 stycznia, który wypada we wtorek. Wystarczy wziąć więc 2 dni wolnego (2 stycznia i 5 stycznia), aby cieszyć się sześcioma dniami wolnymi.

Długi weekend majowy 2026. Jak wypada majówka?

W 2026 roku długi weekend majowy będzie jedynie wspomnieniem z poprzednich lat. Owszem weekend będzie dłuższy, ale zaledwie o jeden dzień. 1 maja 2026 wypada w piątek, 3 maja w niedzielę.

Długi weekend w czerwcu 2026

W czerwcu możemy liczyć na przedłużony weekend w pierwszych dniach miesiąca. Boże Ciało, czyli dzień wolny od pracy wypada w czwartek, 4 czerwca. Jeśli weźmiemy dzień urlopu w piątek, 5 czerwca, mamy przedłużony 4-dniowy weekend.

Długi weekend w sierpniu 2026

Choć przywykliśmy do długich weekendów w sierpniu, w tym roku musimy o tym zapomnieć. 15 sierpnia wypada w sobotę. Jednak w zamian za to możemy dostać dzień wolnego. Niewykluczone, że pracodawcy zdecydują, że wolnym dniem w firmie będzie 14 sierpnia.

Długi weekend listopad 2026

1 listopada 2026 wypada w niedzielę, więc w zamian nie przysługuje nam dzień wolny od pracy. Z kolei 11 listopada wypada w środę. Jeśli chcemy mieć pięć dni wolnego, musimy wziąć dwa dni urlopu – 9 i 10 listopada.

Jak wypada Boże Narodzenie 2026? Ile dni wolnego?

Grudzień 2026 będzie doskonałą okazją, by wypocząć. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by cieszyć się jedenastoma wolnymi dniami. Wigilia i Boże Narodzenie wypadają w czwartek, piątek i sobotę. Czyli 24,45 i 26 grudnia. Za święta w sobotę przysługuje nam dzień wolny, który można odebrać np. 28 grudnia. Wtedy urlop bierzemy na 29,30 i 31 grudnia. 1 stycznia jest dniem wolnym i wypada w piątek, więc do pracy wracamy dopiero 4 stycznia 2027.