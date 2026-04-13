Będzie nowy długi weekend w tym roku! Klamka już zapadła, a ojcowie mogą grzać grila. Nowe wolne na 2026 zadowoli bardziej rodziców niż uczniów

Karolina Piątkowska
2026-04-13 11:00

Nowy długi weekend na 2026 rok. Rząd potwierdził. Polacy otrzymają w tym roku dodatkowy dzień wolny. Wypadnie on w piątek i przedłuży weekend. To świetna okazja, aby wybrać się poza miasto i cieszyć z pięknej pogody, a ta zapewne będzie zacna. Nowe wolne na 2026 roku zadowoli przede wszystkim dorosłych, a dzieci będą musiały obejść się smakiem. Długie weekend na 2026.

Autor: xxx/ Pexels.com
  • Rząd Donalda Tuska zdecydował o dodatkowym długim weekendzie w 2026 roku, gdy 15 sierpnia wypada w sobotę.
  • Piątek 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, a wiele firm może pójść w ich ślady.
  • Sprawdź, co Kodeks Pracy mówi o odbiorze dnia wolnego za święto w sobotę i czy pracownik może sam wybrać termin.
  • Dowiedz się, jak komunikacja z pracodawcą wpływa na możliwość skorzystania z dodatkowego wolnego i dlaczego warto planować z wyprzedzeniem.

Nowy długi weekend w 2026 roku? Klamka zapadła 

Polskie przepisy zakładają, że jeżeli święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę to pracodawca jest udzielić dodatkowego dnia wolnego. W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypada właśnie w sobotę. W związku z tym rząd Donalda Tuska podjął decyzję o wskazaniu innego dnia jako wolnego od pracy. Ustalono, że wolny będzie dzień wcześniejszy, czyli piątek 14 sierpnia. W ten sposób rząd zapewnił Polakom dodatkowy długi weekend w roku. Wolne będą aż 3 dni. W przypadku większości pracowników decyzję o przyznaniu dnia wolnego za sobotnie święto podejmuje pracodawca. Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję w przypadku pracowników korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że wolne w piątek 14 sierpnia obowiązuje jedynie administrację rządową. Warto jednak podkreślić, że w wielu miejscach pracy wolny dzień wskazuje się na ten sam, który dotyczy pracowników rządowych. 

Polacy pokochali długie weekendy i chętnie spędzają je poza miastem. - W ostatnich czasach zmieniło się podejście pracowników i pracodawców do długiego weekendu. Pracodawcy i pracownicy doceniają wypoczynek, bardzo często ludzie już wcześniej planują i wcześniej proszą o urlop wtedy, gdy będzie długi weekend. Pracodawcy też chętnie go dają, bo zaczynają doceniać, że dobry pracownik to wypoczęty pracownik – już w 2017 roku mówiła w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Izabela Kielczyk, psycholog biznesu.

Czy pracownik może sobie sam wybrać dzień odbioru wolnego za Święto?

Częstym błędem jest mylenie prawa do dnia wolnego z prawem do jego swobodnego wyboru. Pracownicy często błędnie zakładają, że mogą samodzielnie zdecydować o terminie odbioru dnia wolnego za sobotnie święto, a to może prowadzić do nieporozumień z pracodawcą. Zawsze warto złożyć wniosek odpowiednio wcześniej i być przygotowanym na to, że pracodawca może mieć inne plany organizacyjne, które uniemożliwią uwzględnienie preferowanego terminu. Komunikacja i elastyczność z obu stron są kluczowe.

Zasada przyznawania dnia wolnego za święto wypadające w sobotę wynika z przepisów Kodeksu Pracy, a konkretnie z art. 130 § 2, który mówi o obniżeniu wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, gdy święto przypada w innym dniu niż niedziela. Ma to na celu zapewnienie, że pracownicy nie stracą wolnego dnia z powodu zbieżności święta z dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy. Jest to mechanizm mający na celu ochronę uprawnień pracowniczych i zapewnienie równego traktowania w zakresie dni wolnych od pracy.

Elastyczność w kwestii odbioru dni wolnych, nawet jeśli formalnie zależy od pracodawcy, jest coraz bardziej doceniana w nowoczesnym środowisku pracy. Firmy, które pozytywnie rozpatrują wnioski pracowników o wolne za święto w sobotę, często budują lepszą atmosferę i zwiększają lojalność zespołu. Takie podejście wpisuje się w trend "work-life balance", gdzie pracodawcy starają się wspierać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym swoich podwładnych, co w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższą produktywność i mniejszą rotację kadr.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

