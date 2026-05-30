LOBERON prezentuje kolekcję SS26. Lato pełne naturalnej lekkości i ponadczasowego designu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-30 15:14

– Marka LOBERON przedstawia kolekcję SS26, która jest opowieścią o letnim domu, w którym natura, rzemiosło i swobodna elegancja tworzą harmonijną całość. Najnowsze projekty to zaproszenie do świata inspirowanego spokojem śródziemnomorskich ogrodów i sztuką życia blisko natury. Wśród wykorzystanych materiałów dominują rattan, drewno, trawa morska i kamień.

LOBERON

i

Autor: LOBERON/ Materiały prasowe

Letnia kolekcja to celebracja życia na świeżym powietrzu. LOBERON proponuje kompletne rozwiązania doaranżacji tarasów, ogrodów i letnich salonów. Od eleganckich zestawów wypoczynkowych i stołów outdoorowych,przez pergole, altany i zewnętrzne kuchnie, po dekoracyjne lampiony czy mobilne lampy LED. Kolekcja płynnie łączy przestrzenie idealne zarówno do codziennego relaksu, jak i letnich spotkań w większym gronie.

Ważnym elementem są dodatki podkreślające atmosferę swobodnego luksusu, jak ceramiczne wazony czy dekoracyjne amfory. Produkty LOBERON utrzymane są w jasnej i ciepłej palecie kolorystycznej. Dominują odcienie piasku, kremowej bieli, drewna i subtelnej zieleni.

Dla marki LOBERON wielofunkcyjność i komfort codziennego życia są ważnymi aspektami kolekcji. Wśród  propozycji pojawiają się więc rozkładane sofy, praktyczne systemy przechowywania, dekoracyjne organizery oraz  meble, które dobrze odnajdują się we wnętrzach jak i w przestrzeniach na świeżym powietrzu.

Nowa kolekcja podkreśla charakterystyczną dla marki filozofię „Coming Home” – tworzenia wnętrz pełnych  autentyczności, ciepła i ponadczasowego piękna. LOBERON po raz kolejny udowadnia, że dom może być miejscem  inspiracji, odpoczynku i codziennej celebracji prostych przyjemności.

LOBERON

i

Autor: LOBERON/ Materiały prasowe
LOBERON

i

Autor: LOBERON/ Materiały prasowe
LOBERON

i

Autor: LOBERON/ Materiały prasowe
LOBERON

i

Autor: LOBERON/ Materiały prasowe
LOBERON

i

Autor: LOBERON/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki