LOBERON prezentuje kolekcję SS26. Lato pełne naturalnej lekkości i ponadczasowego designu

Letnia kolekcja to celebracja życia na świeżym powietrzu. LOBERON proponuje kompletne rozwiązania doaranżacji tarasów, ogrodów i letnich salonów. Od eleganckich zestawów wypoczynkowych i stołów outdoorowych,przez pergole, altany i zewnętrzne kuchnie, po dekoracyjne lampiony czy mobilne lampy LED. Kolekcja płynnie łączy przestrzenie idealne zarówno do codziennego relaksu, jak i letnich spotkań w większym gronie.

Ważnym elementem są dodatki podkreślające atmosferę swobodnego luksusu, jak ceramiczne wazony czy dekoracyjne amfory. Produkty LOBERON utrzymane są w jasnej i ciepłej palecie kolorystycznej. Dominują odcienie piasku, kremowej bieli, drewna i subtelnej zieleni.

Dla marki LOBERON wielofunkcyjność i komfort codziennego życia są ważnymi aspektami kolekcji. Wśród propozycji pojawiają się więc rozkładane sofy, praktyczne systemy przechowywania, dekoracyjne organizery oraz meble, które dobrze odnajdują się we wnętrzach jak i w przestrzeniach na świeżym powietrzu.

Nowa kolekcja podkreśla charakterystyczną dla marki filozofię „Coming Home” – tworzenia wnętrz pełnych autentyczności, ciepła i ponadczasowego piękna. LOBERON po raz kolejny udowadnia, że dom może być miejscem inspiracji, odpoczynku i codziennej celebracji prostych przyjemności.

i Autor: LOBERON/ Materiały prasowe

i Autor: LOBERON/ Materiały prasowe

i Autor: LOBERON/ Materiały prasowe

i Autor: LOBERON/ Materiały prasowe