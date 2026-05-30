Sekret czystego zlewu granitowego? Wetrzyj 1 kroplę i zapomnij o zaciekach oraz plamach na 7 dni. Czyszczenie zlewu granitowego

Zlewy granitowe, choć niezwykle popularne, wymagają specjalnej pielęgnacji, aby zachować swój blask i odporność na lata.

Odkryj zaskakująco prosty i tani sposób, który sprawi, że Twój zlew granitowy będzie lśnił czystością i był zabezpieczony nawet przez tydzień.

Wystarczy jedna kropla popularnego produktu spożywczego, by stworzyć skuteczną powłokę ochronną przed plamami i zaciekami.

Sprawdź, jaki olej wybrać do impregnacji, a jakich składników bezwzględnie unikać, by nie uszkodzić delikatnej powierzchni zlewu.

Wlej 1 kroplę i wsmaruj w zlew granitowy, a będzie czysty przez tydzień

Zlewy granitowe cieszą się ogromną popularnością w polskich domach. Swoją popularność zawdzięczają nie tylko eleganckiemu wyglądowi, ale przede wszystkim dużej odporności na uszkodzenia. Jednak, aby zachować ich piękno i funkcjonalność na długie lata, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja. Agresywne środki chemiczne mogą uszkodzić powierzchnię zlewu, dlatego warto sięgnąć po sprawdzone, domowe sposoby, które skutecznie usuną zabrudzenia i przywrócą mu blask. Dodatkowo po wyczyszczeniu zlewu nie powinniśmy zapominać o impregnacji jego powierzchni. Dzięki temu utworzy się na zlewie granitowym powłoka ochronna, która zabezpieczy go przed zaciekami z wody, osadem wapiennym, a także powstawaniem odbarwień czy plam. Czym zaimpregnować zlew z granitu? Wlej jedną kroplę oleju i wetrzyj ściereczką w całą jego powierzchnię, a będzie czysty nawet przez tydzień.

Impregnacja zlewu granitowego olejem. Jak ją wykonać?

Jak już wspomniałam, po wyczyszczeniu zlewu granitowego nie powinno się zapominać o jego impregnacji. Dzięki temu będzie on czysty przez wiele dni. W tym celu należy natrzeć kamienną powierzchnię małą ilością jadalnego oleju np. kokosowego. Tłuszcz wcieraj bawełnianą ścierką, okrężnymi ruchami, a na koniec jego nadmiar usuń papierowym ręcznikiem. Olej nabłyszczy zlew, ale przede wszystkim będzie go chronić przez jakiś czas przed powstawaniem plam i przywieraniu zabrudzeń.

Domowe sposoby na czyszczenie zlewu granitowego

Domowe sposoby na czyszczenie zlewu granitowego nie tylko doskonale poradzą sobie z wapiennym osadem i zaciekami, ale też nadadzą powierzchni blasku. Warto przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu wyczyścić zlew granitowy tą domową pastą z sody oczyszczonej, która usunie nie tylko zabrudzenia, ale także kamień i zacieki z wody. Jak przygotować tę pastę czyszczącą do zlewu granitowego? Wsyp opakowanie sody oczyszczonej do miseczki i dodaj kilka kropel wody, aby powstała gęsta papka. Następnie za pomocą gąbki nałóż ją na powierzchnię zlewu i energicznie wetrzyj. Na koniec zlew spłucz letnią wodą i gotowe. Lśni niczym diament.

9

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie