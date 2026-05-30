30 maja Roman Giertych świętował. Partia zarejestrowana, sukces już po chwili

Liga Polskich Rodzin to polska partia polityczna o orientacji narodowo-katolickiej, powstała 5 maja 2001 roku, gdzie oficjalne sądowne jej zarejestrowanie miało miejsce 30 maja tego samego roku. Została utworzona w wyniku porozumienia między kilkoma ugrupowaniami, w tym Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym i Stronnictwem Narodowym. Pierwszym prezesem LPR był Witold Hatka. Choć Roman Giertych był kluczową postacią, współtwórcą i najważniejszym politykiem ugrupowania od momentu jego powstania, formalnym prezesem partii został dopiero w 2006 roku. Funkcję tę pełnił do 24 października 2007 roku, kiedy to zrezygnował z kierowania partią po przegranych wyborach parlamentarnych.

Partia odnosiła się do myśli Romana Dmowskiego i miała nieoficjalny patronat Radia Maryja, co przyczyniło się do jej popularności wśród słuchaczy tej rozgłośni. Już w jesiennych wyborach parlamentarnych, świeżo po rejestracji ugrupowanie, odniosło ono sukces w wyborach parlamentarnych. Na Ligę Polskich Rodzin zagłosowało 7,87 proc. głosujących, co przełożyło się na 38 mandatów w Sejmie. Ponadto partia wprowadziła do Senatu 2 senatorów, dzięki wskazaniom 4,05 proc. głosujących.

Wyrazistym przykładem wzrostu poparcia dla LPR były wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku. Kandydaci z list LPR uzyskali 16 proc. poparcie zdobywając 10 mandatów (i to pomimo faktu, że partia pozostawała wtedy w awangardzie, będąc zdecydowanie mało entuzjastyczną, a wręcz przeciwną, względem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Od 2006 do 2007 ugrupowanie wchodziło w skład koalicji rządowej z Prawem i Sprawiedliwością i Samoobroną RP (wicepremierem z ramienia partii był wówczas Roman Giertych, pełniąc przy tym funkcję ministra edukacji). W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 LPR startowała w nieformalnej koalicji z Unią Polityki Realnej oraz Prawicą Rzeczypospolitej (koalicja przyjęła nieoficjalną nazwę Liga Prawicy Rzeczypospolitej). Komitet LPR uzyskał jednak 209 171, tj. 1,30% głosów i nie wszedł do parlamentu. Od tamtej pory partia pozostaje na obrzeżach poważnej polityki.

