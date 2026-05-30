30 maja Roman Giertych świętował. Partia zarejestrowana, sukces już po chwili

Piotr Margielewski
2026-05-30 4:00

Równo 25 lat temu została oficjalnie sądownie zarejestrowana Liga Polskich Rodzin. Ugrupowanie, którego liderem był obecny poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, szybko stała się liczącą postacią na polskiej scenie politycznej. LPR przystąpiła do jesiennych wyborów w 2001 roku, przedstawiając 719 kandydatów na posłów i 14 na senatorów, wraz z hasłem "Aby Polska Polską była". Choć wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej nie wieszczyło im szans na przekroczenie progu wyborczego, okazało się, że byli oni w błędzie!

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Liga Polskich Rodzin to polska partia polityczna o orientacji narodowo-katolickiej, powstała 5 maja 2001 roku, gdzie oficjalne sądowne jej zarejestrowanie miało miejsce 30 maja tego samego roku. Została utworzona w wyniku porozumienia między kilkoma ugrupowaniami, w tym Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym i Stronnictwem Narodowym. Pierwszym prezesem LPR był Witold Hatka. Choć Roman Giertych był kluczową postacią, współtwórcą i najważniejszym politykiem ugrupowania od momentu jego powstania, formalnym prezesem partii został dopiero w 2006 roku. Funkcję tę pełnił do 24 października 2007 roku, kiedy to zrezygnował z kierowania partią po przegranych wyborach parlamentarnych.

Partia odnosiła się do myśli Romana Dmowskiego i miała nieoficjalny patronat Radia Maryja, co przyczyniło się do jej popularności wśród słuchaczy tej rozgłośni. Już w jesiennych wyborach parlamentarnych, świeżo po rejestracji ugrupowanie, odniosło ono sukces w wyborach parlamentarnych. Na Ligę Polskich Rodzin zagłosowało 7,87 proc. głosujących, co przełożyło się na 38 mandatów w Sejmie. Ponadto partia wprowadziła do Senatu 2 senatorów, dzięki wskazaniom 4,05 proc. głosujących. 

Wyrazistym przykładem wzrostu poparcia dla LPR były wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku. Kandydaci z list LPR uzyskali 16 proc. poparcie zdobywając 10 mandatów (i to pomimo faktu, że partia pozostawała wtedy w awangardzie, będąc zdecydowanie mało entuzjastyczną, a wręcz przeciwną, względem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej). 

Od 2006 do 2007 ugrupowanie wchodziło w skład koalicji rządowej z Prawem i Sprawiedliwością i Samoobroną RP (wicepremierem z ramienia partii był wówczas Roman Giertych, pełniąc przy tym funkcję ministra edukacji WIĘCEJ: Takim ministrem edukacji był Roman Giertych. Jedną decyzją miał złamać zapisy Konstytucji!). W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 LPR startowała w nieformalnej koalicji z Unią Polityki Realnej oraz Prawicą Rzeczypospolitej (koalicja przyjęła nieoficjalną nazwę Liga Prawicy Rzeczypospolitej). Komitet LPR uzyskał jednak 209 171, tj. 1,30% głosów i nie wszedł do parlamentu. Od tamtej pory partia pozostaje na obrzeżach poważnej polityki.

ROMAN GIERTYCH
WYBORY PARLAMENTARNE
LIGA POLSKICH RODZIN