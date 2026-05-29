Marcin Porzucek i siostry Porzucek. Internauci pytają o rodzinę

Nazwisko Porzucek nie należy do tych, które codziennie przewijają się w mediach. Nic więc dziwnego, że gdy w przestrzeni publicznej pojawia się poseł Marcin Porzucek, część internautów automatycznie kojarzy go z Pauliną i Karoliną Porzucek, czyli siostrami znanymi z internetu oraz świata freak-fightów.

W sieci można znaleźć ślady takich pytań. Pod jednym z wpisów na profilu Marcina Porzucka pojawiło się nawet pytanie, czy Karolina i Paulina Porzucek to jego rodzina. Nie ma jednak publicznie dostępnej, jednoznacznej odpowiedzi polityka, którą można byłoby potraktować jako oficjalne potwierdzenie albo dementi.

Kim jest Marcin Porzucek?

Marcin Porzucek to polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm X kadencji. Według oficjalnego profilu sejmowego został wybrany z okręgu nr 38 — Piła, startując z listy PiS. W strukturach partii figuruje też jako prezes zarządu okręgowego PiS w okręgu Piła.

Marcin Porzucek był pod wpływem w samolocie? Nie opuścił go o własnych siłach, został wyniesiony

Kim są siostry Porzucek?

Paulina i Karolina Porzucek to siostry bliźniaczki, które zdobyły popularność w internecie, m.in. na TikToku oraz w świecie freak-fightów. Media branżowe opisywały je jako uczestniczki gali PRIME MMA i przeciwniczki Marianny Schreiber oraz Moniki Hefki. FightSport.pl informował natomiast, że Paulina i Karolina Porzucek zostały ogłoszone jako uczestniczki gali PRIME 12.

Czy Marcin Porzucek i siostry Porzucek są rodziną?

Nie ma publicznie dostępnego, jednoznacznego potwierdzenia, że Marcin Porzucek jest spokrewniony z Pauliną i Karoliną Porzucek. Paulina odniosła się kiedyś do plotek: „Daleka rodzina”. Wątek ewentualnego pokrewieństwa pojawił się także w nagraniu z transmisji na żywo pomiędzy Marianną Schreiber a Pauliną Porzucek. Schreiber przywołała w rozmowie słowa znajomego posła, który miał usłyszeć od polityka o „dalekich kuzynkach” działających na TikToku.

– Mój znajomy, który jest posłem, mówił mi właśnie, że jakiś tam Porzucek [Maricin], jakiś poseł mówił mu, że ma jakieś kuzynki dalekie, które na TikToku szaleją – mówiła Marianna Schreiber podczas live’a.

Paulina Porzucek nie potwierdziła jednak bliskiego pokrewieństwa. Przeciwnie, zaznaczyła, że gdyby chodziło o najbliższą rodzinę, wiedziałaby o tym.

– Wiesz co, raczej z najbliższej nie, z najbliższej nie, bo bym o tym wiedziała. Daleka rodzina – odpowiedziała Paulina Porzucek.

Influencerka doprecyzowała też, że nie zna polityka osobiście, a jeśli istnieje między nimi rodzinne powiązanie, musi być ono bardzo odległe.

– To możliwe, że bardzo daleki kuzyn, bo ja go nie… Ja znam się bardzo dobrze ze swoją bliską rodziną, ale to musi być taki daleki, daleki – mówiła dalej Paulina Porzucek.

Dodała również: „Może poznałam kiedyś, ale nie interesowałam się za bardzo”. Z tych słów wynika więc, że Paulina Porzucek nie mówiła o bliskiej relacji rodzinnej z politykiem, ale nie wykluczyła bardzo dalekiego pokrewieństwa.

Zbieżność nazwisk wystarczyła, by ruszyły spekulacje

Cała sprawa pokazuje, jak szybko w internecie rodzą się skojarzenia. Wystarczy to samo nazwisko, znana twarz z polityki i popularne influencerki, aby pojawiły się pytania o rodzinne powiązania. W tym przypadku dostępne publicznie źródła potwierdzają tylko tyle, że Marcin Porzucek jest politykiem PiS, a Paulina i Karolina Porzucek są siostrami znanymi z internetu i freak-fightów. Nie potwierdzają natomiast, że łączy ich bliskie pokrewieństwo.

Poniżej galeria zdjęć: Siostry Porzucek

26

Karolu... NAWROCKI RUGA CENCKIEWICZA I KACZYŃSKIEGO. KULISY POWOŁANIA KAPIŃSKIEGO | Express Biedrzyckiej