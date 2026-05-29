Wszystkie majowe kreacje Marty Nawrockiej. Najpierw biel, a potem paleta kolorów! [ZDJĘCIA]

Pierwsza dama maj miała bardzo intensywny. Wystarczy wspomnieć, że na samym początku miesiąca brała udział w oficjalnych wydarzeniach związanymi ze Świętem Flagi oraz Konstytucji 3 maja. 2 maja zaprezentowała się w czerwonym kostiumie, żakiecie z paskiem i spódnicy. Do tak wyrazistej stylizacji dobrała delikatną biżuterię, a włosy spięła w prosty kok. Zaś następnego dnia, czyli 3 maja, pojawiła się w eleganckiej bieli. Biały garnitur podkreślił jej sylwetkę, a bogato zdobiona opaska dodała całości wyjątkowego charakteru. Zresztą o tej biżuteryjnej ozdobie włosów było bardzo głośno.

Jak się okazało opaska została wykonana specjalnie dla pierwszej damy z bursztynu: - Tworzona jest ręcznie, z naturalnego polskiego bursztynu oraz szlachetnych, szlifowanych kryształów. Utrzymana jest w tonacji lawendowo-miedziano-bursztynowej i pięknie mieni się w świetle dziennym - zdradziła projektantka ozdoby, Anna Dunin z Pracowni Republika Jewelry, w rozmowie z "Super Expressem". Opaska faktycznie przyciągała wzrok i była jednym z najbardziej ciekawych elementów majowych stylizacji Marty Nawrockiej.

W kolejnych majowych dniach prezydentowa m.in. przyjęła w Pałacu Prezydenckim cheerleaderki z Olsztyna, które zdobyły złoty medal podczas prestiżowego World Championship Cup 2026 w Stanach Zjednoczonych. Wówczas postawiła na szary, prosty kostium, który doskonale pasował do okazji. Nawrocka brała też udział w w uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, zorganizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Tam zaskoczyła bardzo eleganckim zestawem: granatowym kostiumem z białą bluzką z efektownie wywiązaną kokardą.

Marta Nawrocka pięknie zaprezentowała się w Dniu Matki. W ogrodach Belwederu zostało zorganizowane spotkanie z mamami wielodzietnymi. Pierwsza dama wybrała na to spotkanie błękitną sukienkę z bufiastymi rękawami, co dodało stylizacji niemal bajkowego charakteru, a do tego typowo wiosennej lekkości.

W maju prezydentowa towarzyszyła także mężowi w zagranicznych wyjazdach. Jednym z nich była podróż do Włoch, upamiętnić św. Jana Pawła II, którego 106. rocznica urodzin przypadła w maju. Para prezydencka złożyła kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie, a Nawrocka pojawiała się wtedy w beżowym garniturze, stylizację ożywiła ciemną apaszką we wzory. Natomiast w czasie uroczystości związanych z 82. rocznicą bitwy o Monte Cassino miała na sobie biało-czarny zestaw z fantazyjną marynarką. Na spotkanie z premier Włoch, Giorgią Meloni wybrała zaś biały żakiecik z falbankami i czarne spodnie.

Jednak modowym hitem maja w wydaniu pierwszej damy był masełkowy komplet, w którym pojawiała się w Szwajcarii. Celem podróży było wzmocnienie relacji bilateralnych, szczególnie w obszarach gospodarki, nauki i dyplomacji, co miało podkreślić strategiczne partnerstwo między oboma krajami. Marta Nawrocka zadała szyku, wybierając zestaw w tym modnym kolorze. Warto też wspomnieć o jej kreacji wieczorowej, w czasie wydanego na cześć polskiej pary prezydenckiej obiadu nasza prezydentowa postawiła na oryginalną w kroju suknię w głębokiej czerni.

