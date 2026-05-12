Marta Nawrocka poruszająco o pielęgniarkach. Nazwała je aniołami

Paulina Jaworska
PAP
2026-05-12 14:42

Marta Nawrocka z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej pojawiła się na uroczystości w Wojskowym Instytucie Medycznym – PIB w Warszawie. Pierwsza dama zabrała głos i podziękowała pielęgniarkom za ich pracę: - Pielęgniarka zawsze daje nam nadzieję. Jest aniołem (...) - powiedziała.

Odznaczeniami, m.in. złotymi i srebrnymi krzyżami zasługi, uhonorowano we wtorek (12 maja) w Wojskowym Instytucie Medycznym personel pielęgniarski. - W szpitalu pracuje 1,5 tys. pielęgniarek, które są fundamentem funkcjonowania szpitala - powiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak. W uroczystym wydarzeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (WIM-PIB) wzięła udział minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i pierwsza dama Marta Nawrocka.

Zwracając się do pielęgniarek, Marta Nawrocka zauważyła, że to one towarzyszą w trudnej drodze leczenia onkologicznego czy hematologicznego, są przy chorych cały czas: -  To wy jesteście blisko, kiedy pacjent słyszy diagnozę. To wy pierwsze widzicie w jego oczach strach, lęk, niepewność .To wy towarzyszycie w trudnej drodze leczenia onkologicznego czy hematologicznego. Wreszcie wy dzielicie się radością ze zdrowienia - mówiła. Jak dodała: - Pielęgniarka zawsze daje nam nadzieję. Jest aniołem (...). 

Dyrektor WIM gen. Grzegorz Gielerak zwrócił uwagę, że w placówce zatrudnionych jest ponad 1,5 tys. pielęgniarek. Podkreślił, że są one fundamentem funkcjonowania szpitala. - Bezpieczeństwo zdrowotne nie należy do żadnej partii, a do obywateli. Rozmowa o zdrowiu łączy nas wszystkich. Gdy gaśnie monitor i milknie aparatura, a lekarz przechodzi do następnego pacjenta, przy chorym zostaje pielęgniarka. To ona decyduje o tym, czy chory dotrwa do rana – powiedział. Pielęgniarkom podziękowała również szefowa Ministerstwa Zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda. - Bez was systemu ochrony zdrowia po prostu by nie było - powiedziała do pielęgniarek.

Zasłużonym pielęgniarkom wręczono odznaczenia, m.in. złote i srebrne krzyże zasługi. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. W Polsce święto obchodzone jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Data święta nie jest przypadkowa - tego samego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.

MARTA NAWROCKA